Bomo priča preobratu? Na mizi je nov predlog superlige.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktor podjetja A22 Bernd Reichart je na spletni novinarski konferenci poudaril, da je sodišče tako odprlo nogomet inovacijam. Kot je dejal, je nov predlog superlige rezultat 18-mesečnih pogovorov z nogometnimi deležniki, od klubov, igralcev, navijačev ter tudi političnih odločevalcev.

Potreba po svežem razmišljanju?

"Med pogovori smo izvedeli za veliko težav. Obstoječa evropska klubska tekmovanja ne pritegnejo gledalcev, zanimanja je malo. Samo spomladi, v izločilnih bojih, se to poveča. Povedali so nam, da je potrebno sveže razmišljanje," je dejal Reichart.

Pred tem so snovalcem superlige očitali to, da bo šlo za zaprt sistem, a je šef A22 dejal, da bo tekmovanje v superligi temeljilo na športnih dosežkih brez stalnih članov, da bo sistem odprt z izpadanjem in napredovanjem, s čimer zdaj želijo pritegniti večje število klubov.

64 klubov, liga na treh ravneh

V moški superligi bo 64 klubov, bo pa liga na treh ravneh: zvezdniški, zlati in modri. V zvezdniški ligi bo 16 klubov v dveh skupinah po osem. Enako velja za zlato ligo. V modri ligi pa bo 32 klubov v štirih skupinah po osem. To bo pomenilo po 14 tekem za vsak klub na sezono, sedem domačih in sedem v gosteh.

Najboljši štirje klubi iz vsake skupine v zvezdniški in zlati ligi ter po dva najboljša iz vsake skupine v modri ligi se bodo uvrstili v izločilni del, začenši s četrtfinalom. V četrtfinalu in polfinalu bodo klubi igrali tekmo doma in v gosteh. Finale bo na nevtralnem terenu.

Najslabša iz skupin zvezdniške lige bosta izpadla v zlato ligo, zamenjala ju bosta finalista zlate lige. Podobno bo veljalo tudi za zlato ligo, dva najslabša iz skupin bosta izpadla v modro ligo, finalista modre lige pa ju bosta zamenjala. Bo pa v modri ligi 20 od 32 klubov zapustilo ligo, ki jih bodo zamenjali klubi glede na dosežke v domačih ligah. Tekme bodo med tednom in tako ne bodo posegale v nacionalne lige. Kako pa bodo klubi napredovali v modro ligo, se morajo še dogovoriti, je dejal Reichart.

Zelo podobno bo veljalo za žensko superligo, le da bo v tej 32 klubov - po 16 v zvezdniški in zlati ligi. "Nogomet je edini res globalni šport, Evropa pa njegov dom. Verjamemo, da lahko ustvarimo najboljše tekmovanje na svetu," je dejal Reichart in dodal, da bo v tem tekmovanju vsaka tekma pomembna in bo tako zanimiva skozi vse faze.

Na dušo je popihal klubom ravno s tem. "Klubi lahko trenutno zelo dobro tekmujejo v Evropi, pa naslednje leto ne igrajo evropskih tekmovanj. To ni pošteno glede na športne dosežke. Prav tako se klubi zdaj ne morejo zanesti na prihodke iz evropskih tekmovanj in tako ne morejo zadržati najboljših igralcev. Obenem pa so še ogromne razlike pri televizijskih pravicah med velikimi in majhnimi državami."

Prenosi tekem na posebni platformi Unify

Kot enega glavnih adutov za novo tekmovanje je Reichart izpostavil brezplačne prenose tekem na posebni platformi Unify, kar predlaga A22. Brezplačno je sicer pogojno rečeno, saj bi zainteresirani morali plačati za uporabo, če bi želeli spremljati tekme in vrhunce tekem ter novice brez oglasov.

Prav oglaševalski svet pa naj bi v tem videl izjemno priložnost, saj naj bi "Unify pritegnil milijarde ljudi". Za prva tri leta, pravi Reichart, bodo imeli varnostno mrežo z zagotovljenimi sredstvi za prihodke in solidarnostna izplačila. Je pa financiranje "bolj osredotočeno na Unify". Zato se zdaj bolj obračajo proti vlagateljem, je dodal direktor A22, ki pa ni razkril, kateri klubi so zainteresirani.

Evropsko združenje klubov (Eca), ki sicer predstavlja 500 klubov s statr celine, je v odzivu na sodbo sodišča EU danes sicer zapisalo, da ostaja enotno z Uefo v nasprotovanju superlige.