"Upam, da bosta Real in Barcelona, čim prej organizirala svoje tekmovanje" #video

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je z ostro puščico zbodel velikana Real Madrid in Barcelono. "Mi imamo krasno tekmovanje, jaz upam, da bosta Real in Barcelona, ki sta še edina ostala v tem tekmovanju, Juventus je že uradno izstopil, čim prej organizirala svoje tekmovanje, ki bo zelo zanimivo. Predvsem pa ga bo zelo lahko organizirati, saj bosta tekmovala samo dve ekipi." Celotno izjavo poglejte v videu.

Pravi, da so tožniki zlorabili sodbo in da je to kot pravnik že videl. "Sodba, ki ima recimo 70 strani, pa morda samo z enim stavkom piše 'Uefa bi pa to lahko naredila drugače'. In bodo oni zdaj rekli, da so zmagali. To se da zelo zlorabiti." Že v popoldanski izjavi za svetovno javnost je Čeferin ocenil je, da je najslabši del sodbe sodišča EU izjava za javnost sodišča. Ta ne predstavlja celotne slike, sodba vsebuje tudi potrditev nadzorne in organizacijske vloge Uefe, je dejal Čeferin.