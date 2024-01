Uefo obtožujejo blatenja ugleda in pritiska na klube

A22 je Uefo pozval, naj preneha s "neprestanim in nesprejemljivim blatenjem" njenega ugleda v medijih s strani njenega predsednika Aleksandra Čeferina in ostalih. Obenem je promotor superlige Uefo obtožil pritiskanja na klube, s katerimi se A22 dogovarja za morebitno sodelovanje v prihodnosti.

Predsednik Uefe in predsednik združenja španske nogometne lige Javier Tebas sta glavna nasprotnika projektov superlige, vse odkar je 12 klubov aprila 2021 skušalo zagnati novo tekmovanje med evropsko elito. Kritike niso ponehale niti po sodbi Evropskega sodišča pretekli mesec. Sodišče EU je 21. decembra v sodbi ugodilo pritožbi snovalcev superlige, da pravila krovnih zvez Uefe in Fife, ki od organizatorjev novih tekmovanj zahtevajo njuno predhodno odobritev, niso skladna s pravom unije.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko A22 je takrat razglasilo zmago v primeru in s tem "konec monopola" Uefe kot organizatorja klubskih tekmovanj na stari celini. "Od aprila 2021 je protikonkurenčno vedenje Uefe in njeno delovanje, usklajeno s posamičnimi zvezami ter ligami, usmerjeno v onemogočanje poslovnih pobud A22," so snovalci superlige zapisali v odprtem pismu. "To delovanje vključuje neprestano blatenje ugleda A22 v medijih ter pritiske z grožnjami do evropskih klubov v zakulisju, da bi preprečili njihov razmislek o novih projektih A22. Obenem sili klube, da javno objavijo podporo tekmovanjem pod okriljem Uefe."

Promotor superlige je za konec dodal, da bo sprejel vse ustrezne pravne ukrepe proti Uefi in posameznikom. A22 je na isti dan odločitve sodišča EU razkril načrte za novo podobo superlige. Moško tekmovanje bi vključevalo 64 ekip, razdeljenih v tri lige, medtem ko bi žensko tekmovanje potekalo z 32 ekipami, razdeljenimi v dve ligi. Do zdaj so načrti prejeli zelo malo klubske podpore v javnosti, z izjemo prvotnih podpornikov Real Madrida in Barcelone. Čeferin je takrat tudi v izjavi za slovenske medije zbadljivo dejal, da ima superliga tako ali samo dva kluba in ju zato tekmovanja ne bo težko organizirati.