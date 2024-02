Zamisel o superligi še živi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Superliga bi se lahko začela že naslednjo sezono ali najkasneje v sezoni 2025/26. Če temu ne bo tako, bom o tem še enkrat razmislil," je dejal Laporta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dvanajst klubov, na čelu "odpadnikov" sta bila velikana Barcelona in Real Madrid, je leta 2021 napovedalo začetek lastnega zasebnega zaprtega tipa tekmovanja. To tekmovanje bi imelo velikanski komercialni potencial, a bi obenem predstavljalo konkurenco zdajšnji najvišji kakovostni ravni evropskega nogometa ligi prvakov, ki poteka pod okriljem krovne federacije za nogomet na stari celini Evropske nogometne zveze Uefa.

Slovenec na čelu predsednika Uefe Aleksander Čeferin se je nemudoma odzval in s podporo svetovne zveze Fifa odpadnikom zagrozil s sankcijami in pravili, katerih namen je preprečiti ustvarjanje tega tekmovanja.

Toda konec decembra 2023 je Sodišče EU razsodilo, da so pravila Uefe v nasprotju s konkurenčnim pravom. Kljub tej odločitvi se ustanovitev superlige še vedno zdi zelo hipotetična, saj je Evropsko sodišče pojasnilo, da to ne pomeni, da je njeno ustanovitev "moralo odobriti".

"Dejstvo, da Angleži niso vpleteni, me veseli," je dejal Laporta. Foto: Reuters

Za Laporto pa to verjetno pomeni vnovični zagon projekta superlige, ki po velikanskem nasprotovanju nacionalnih zvez in navijačev ne uživa več podpore ostalih klubov, ki so se sprva strinjali s sodelovanjem v projektu.

Med nasprotniki angleški klubi

Med nasprotniki projekta so angleški klubi. "Dejstvo, da Angleži niso vpleteni, me veseli," je dejal Laporta. "Briga me. Tako ali tako že imajo svojo superligo, ki ji pravijo premier league."

Laporta še vedno vztraja pri osovraženem projektu, predvsem zaradi velikanskih finančnih koristi. "Superliga pomeni, da bi lahko tekmoval v njej klub, ki bo z nastopom v tem tekmovanju zaslužil najmanj 100 milijonov evrov, ne da bi mu bilo treba osvojiti lige prvakov," je nadaljeval.

Tekmovanje je skušal označiti za "celinsko". V superligi bi lahko sodelovali Inter, Milan, Neapelj, Roma, Barcelona, Madrid, Marseille, tri portugalske ekipe Sporting, Benfica in Porto, Ajax, Feyenoord in PSV Eindhoven ter Anderlecht in Brugge.

"To pomeni 16 ali 18 ekip. Mislim, da bi bilo bolje imeti 16," je sklenil in spomnil, da je, "ko je bil leta 1955 ustanovljen evropski pokal prvakov, v njem sodelovalo zelo malo ekip, kasneje pa je postal osrednje tekmovanje v Evropi".

Preberite še: