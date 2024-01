Šok še v Barceloni: odhaja tudi Xavi

Dan po trenerju Liverpoola Jürgenu Kloppu je odhod s položaja po koncu te sezone napovedal še Xavi, trener Barcelone. To je storil po sobotnem porazu z Villarrealom, ko je bil sicer besen kot ris, potem ko so v kar 12-minutnem sodnikovem dodatku dobili dva gola in izgubili s 3:5. Pogodbo je imel do junija 2025.

Po sezoni odhaja. Foto: Reuters Xavi je novinarsko konferenco po porazu Barcelone z Villarrealom (3:5) začel z besedami, ki so osupnili prisotne: "Rad bi oznanil, da od 30. junija naprej ne bom več trener Barcelone." Čeprav je bil po tekmi, na kateri so dva gola dobili v sodnikovem dodatku, besen kot ris, pa ta poraz ni bil ključen za njegovo odločitev. "Odločil sem se že pred nekaj dnevi, zdaj pa je trenutek, da to povem. Klub potrebuje spremembo. Razmišljam o klubu, o igralcih ... Nogometaši bodo zdaj bolj mirni. Odhajam 30. junija," je povedal mirno, ob njem pa je stala njegova žena. Zadnji tedni za Barcelono res niso najbolj uspešni: izgubili so finale španskega superpokala, izpadli iz španskega kraljevega pokala, na lestvici španske lige pa za Realom zaostajajo visokih 10 točk. "Nisem razmišljal o sebi, odločitev sem sprejel v dobro kluba."

So 10 točk za Realom. Foto: Reuters Štiriinštiridesetletni Xavi, ki je večji del svoje kariere igral prav za Barcelono in z njo osemkrat postal španski prvak, je na njeno vročo klop sedel novembra 2021 in jo v prejšnji sezoni vrnil na španski prestol. "Hvala predsedniku za zaupanje. Želim vse najboljše Barceloni." S predsednikom kluba Joanom Laporto sta se takoj po koncu tekme, še predej je prišel na novinarsko konferenco, zaprla v pisarno in pogovorila. Takrat je očitno padla dokončna odločitev.

"Vidiš, kako te kritizirajo in to vpliva nate"

Foto: Reuters "Večkrat ste me vprašali, če bom postal sir Alex Ferguson Barcelone. Resnica je, da se to ne bo tukaj nikoli zgodilo. Vi tega ne boste dovolili. Zelo težko je biti trener Barcelone," je pritiske javnosti in medijev izpostavil kot enega ključnih razlogov, da se na klopi Barcelone dolgoročno tako ali tako ni videl. "Vidiš, kako te ubijajo, kako te kritizirajo in to vpliva nate."

Bere se skoraj neverjetno, a poleti bodo očitno brez dela Xavi, Jürgen Klopp in Jose Mourinho. Nemec je v petek oznanil, da bo zapustil Liverpool, ker mu zmanjkuje energije, Portugalca pa je Roma pred dnevi odpustila.