Šok na Otoku: Nemec zapušča Liverpool

Potem ko je Jürgen Klopp Liverpool v sredo zvečer popeljal do finala angleškega ligaškega pokala na Wembley, je 56-letni strateg najavil, da bo ekipo vodil samo še do konca sezone 2023/24, preden bo končal svojo veličastno oseminpolletno vladavino na čelu Liverpoola, kjer je klub pod njegovim vodstvom do danes osvojil šest velikih trofej.

Ob potrditvi svoje odločitve za Liverpoolfc.com je Klopp orisal razloge za to in tudi odločitev, da naznani svoj odhod, pri čemer je posebej poudaril potrebo po jasnosti ob prvi priložnosti, da se ustvarijo pogoji za pravočasen prehod. "Razumem, da je v tem trenutku za veliko ljudi to velik šok, a lahko razložim – ali vsaj poskusim razložiti. Všeč mi je absolutno vse na tem klubu, vse v tem mestu, vse na naših navijačih, obožujem ekipo, obožujem osebje. Rad imam vse. A to je odločitev, ki sem jo moral sprejeti. Gre za to, da mi, kako naj rečem, zmanjkuje energije. Že dlje časa sem vedel, da bom moral enkrat to narediti. Vem, da tega dela ne morem opravljati znova in znova in znova in znova. Po letih, ki smo jih preživeli skupaj, in po vseh stvareh, ki smo jih prestali, je raslo spoštovanje do tega kluba, do navijačev in najmanj, kar vam dolgujem, je resnica – in to je resnica," je v izjavi za javnost povedal Nemec, ki je ob tem zatrdil, da njegova odločitev ni plod kakršnihkoli zdravstvenih težav. "Zdrav sem, no, kolikor je človek v mojih letih lahko zdrav," se je pošalil Klopp.

Klopp bo trener Liverpoola le še do konca sezone. Foto: Reuters

"V idealnem svetu ne bi nikomur ničesar rekel do konca sezone, osvojil vse, kar se osvojiti da, in se nato poslovil. To ni mogoče. V svetu, v katerem živimo, takšnih stvari ni mogoče zamolčati. Morda je presenečenje, da smo to skrivnost lahko ohranili do zdaj," je še povedal nemški strokovnjak.

Klopp je ob naznanitvi slovesa poslal tudi sporočilo navijačem Redsov: "Res bi rad, da sprejmete mojo odločitev. To bi bilo lepo. Ne poslušajte govoric, ne igrajmo se igric. Vedno sem si želel le prave podpore za svoje igralce in ekipo, ne zame. Dovolj časa bo še za naše slovo. Zdaj se osredotočimo na naše delo. Gremo na delo. Javnost in preostali svet se bosta zdaj zagotovo smejala moji odločitvi in nas skušala zmesti. Mi smo Liverpool in skupaj smo prestali marsikaj. In vi ste prestali še hujše stvari pred mojim prihodom. Iz tega črpajmo moč in naredimo še eno stvar, ki se ji bomo v prihodnosti, ko bomo pogledali v preteklost, lahko veselili in podoživljali. Hvala,"

Nemški trener je Liverpol prevzel leta 2015 in je s klubom iz Merseysida osvojil praktično vse, kar se je osvojiti dalo, angleško premier ligo, ligo prvakov, pokal FA, angleški ligaški pokal, postal je tudi svetovni klubski prvak. Liverpool je sicer trenutno vodilna ekipa angleškega prvenstva, čaka jo tudi nastop v finalu angleškega ligaškega pokala, osmina finala lige Europa, v konkurenci pa ostaja tudi v angleškem pokalnem tekmovanju.

