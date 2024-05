Špansko sodišče o projektu superlige: Fifa in Uefa sta zlorabili svoj monopolni položaj

Mednarodna nogometna federacija (Fifa) in Evropska nogometna zveza (Uefa) sta zlorabili svoj monopolni položaj in preprečili svobodno konkurenco z nasprotovanjem oblikovanju evropske nogometne superlige, se glasi sodba španskega sodišča za gospodarsko pravo v Madridu, ki so jo razglasili danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.