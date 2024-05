Hisense, uradni partner UEFA EURO 2024™, predstavlja kampanjo ZMAGA JE LE ZAČETEK

Foto: Hisense

Ultimativna izkušnja spremljanja EURA 2024™

Oglas predstavlja napredne ULED in laserske televizorje Hisense. V ospredju je U7N ULED Mini-LED TV, opremljen z naprednimi funkcijami, kot so Mini-LED, tehnologija Quantum Dot in 144Hz Game Mode Pro. Te funkcije zagotavljajo vrhunsko izkušnjo gledanja ne glede na to, ali spremljate EURO ali se prepustite igranju spletnih iger.

Hisense poudarja tudi izjemno kinematografsko izkušnjo, ki jo s svojimi izjemno velikimi zasloni velikosti 100 in 120 palcev ponuja L9H Laser TV. Ultra kratki met TriChroma Laser TV projicira živahno 4K-sliko, popolno za ultimativno izkušnjo spremljanja nogometa.

Darilo ob nakupu televizorja Kot ponosni globalni sponzor UEFA EURO 2024™ podpiramo tudi vse strastne navijače in vam ob nakupu in registraciji izbranih televizorjev Hisense podarimo aparat za točenje piva ali ledomat. Akcija traja do 15. avgusta, več podrobnosti pa najdete na spletni strani https://si.hisense.com/ugodnosti/darilo-ob-nakupu-televizorja.

Foto: Hisense

Uživajte v "pametnem" življenjskem slogu

S pomočjo aplikacije Hisense ConnectLife, preko katere lahko upravljate vaše pametne naprave Hisense, je lahko tudi vaš življenjski slog "pameten". Hisense PureFlat pametni hladilnik je opremljen z antibakterijsko zaščito in aplikacijo, ki vam omogoča nadzor nad nastavitvami hladilnika, upravljanje zalog hrane, načrtovanje obrokov in celo spremljanje tekme na zaslonu vrat med kuhanjem.

Darilo ob nakupu hladilnika Pravi zmagovalci vedno ciljajo na več. Zato ob nakupu hladilnika Hisense pridobite ne samo zanesljivo in inovativno tehnologijo hlajenja, temveč tudi darilo – kavni aparat ali indukcijski kuhalnik. Akcija traja do 15. septembra, več podrobnosti pa najdete na spletni strani https://si.hisense.com/ugodnosti/darilo-ob-nakupu-hladilnika.

Prigrizke za tekmo pripravite v pečici Hisense Hi8 BlackLine in se povežite z aplikacijo ConnectLife, da lahko spremljate napredek kuhanja, ne da bi vam bilo treba med gledanjem tekme zapustiti kavč. Pametni življenjski slog vam omogočajo tudi pralni in sušilni stroji serije Hisense 7S. Z izbiro funkcije Washer-Dryer Link v aplikaciji ConnectLife pralni stroj kopira program pranja v sušilni stroj, ki nato samodejno izbere program sušenja, s čimer vam prihrani precej časa. Ko so opravila končana, lahko na daljavo preverite še stanje vina in nastavite optimalno temperaturo vitrine za shranjevanja vina Hisense JC Series. Vzemite primerno ohlajeno steklenico in nadaljujte s spremljanjem tekme!

Ohladite razgreto nogometno ozračje

Če se nogometno ozračje preveč razgreje, lahko malce ohladite svojo EURO evforijo s klimatsko napravo Hisense Energy Pro X, ki samodejno prilagodi temperaturo, vlažnost in pretok zraka glede na pogoje v prostoru in tako zagotavlja udobje v vsakem trenutku – tudi med spremljanjem tekem.

Televizijski oglas poudarja, da vam inovativni izdelki Hisense omogočajo, da ne boste zamudili nobenega trenutka UEFA EURO 2024™. Zagotavljajo namreč popolno kombinacijo "pametnega" življenjskega sloga in prvovrstne izkušnje spremljanja nogometnih tekem.

Naročnik oglasnega sporočila je GORENJE HISENSE.