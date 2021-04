Čeferin namenil ''odpadnikom'' posebno sporočilo

Odkar je Aleksander Čeferin prevzel odgovorno vlogo predsednika Uefe, se še ni srečal s tako zahtevnim izzivom, kot ga predstavlja preteča nevarnost rojstva superlige. Dvanajst (zadolženih) evropskih klubskih velikanov želi zapustiti ligo prvakov in najverjetneje že avgusta prebiti led novega tekmovanja, ki bi jim napolnil žepe. Evropska krovna zveza in z njo vseh 55 nacionalnih zvez ter tudi vodstev prvoligaških tekmovanj, kot tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in marsikatera vlada mislijo drugače. Superligo prepoznavajo kot nekaj nedopustnega, kar bi uničilo osnovno poslanstvo nogometa.

Čeferin: Naredili ste veliko napako

Foto: Reuters Ko je prvi mož superlige Florentino Perez ostro napadel predsednika Uefe in dal vedeti, kako ni zadovoljen z zdajšnjimi potezami vodstva največje športne organizacije, kar jo premore stara celina, se Čeferin v nagovoru na današnjem kongresu Uefe v Montreuxu ni toliko posvetil španskim, kot se je angleškim klubom. Ti predstavljajo kar polovico ducata ustanovnih članov superlige, v zadnjih dneh pa so izpostavljeni silovitemu pritisku in javnim kritikam, ki jim jih namenjajo zlasti navijači in nekdanji nogometaši.

To pa je opazil tudi predsednik Čeferin, ki je na vseh šest angleških ''odpadnikov'' naslovil poziv, da še enkrat dobro premislijo, prisluhnejo razumu in se vrnejo v ustaljene tekmovalne tirnice, ki jih prinašata angleško prvenstvo in pa liga prvakov oziroma liga Europa.

Navijači Liverpoola so od sramu po ustanovitvi superlige kar "pokopali" klub. Foto: Reuters

"Gospodje, naredili ste veliko napako," je nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) nagovoril šesterico angleških klubskih velikanov. "Nekateri bodo rekli, da gre za pohlep, drugi za ignoriranje tradicij angleškega nogometa. A ni še konec zgodbe, še je čas, da si premislite. Vsak se lahko zmoti," je Čeferin pozval ''upornike'', da si lahko še premislijo, s tem pa tudi pošljejo sporočilo španskim in italijanskim klubom, ki so se pridružili superligi.

Navijači si zaslužijo spoštovanje

Chelsea je polfinalist lige prvakov. Foto: Reuters Čeferin je svoje besede podprl z odzivom angleških navijaških združenj, ki so se ideji novega tekmovanja postavila po robu, iz njihovih ust in dejanj pa ni bilo težko razbrati ogorčenja, sramu in splošnega nezadovoljstva. Nekatere je nedavna poteza dvanajsterice tako prizadela, da so se celo odrekli ljubljenim klubom, ki so jim v dobrem in slabem zvesto stali ob strani vse do trenutka, ko jih je šokirala novica o ustanovitvi superlige.

"Angleški navijači si zaslužijo, da popravite svojo napako. Zaslužijo si spoštovanje," je lastnikom angleških klubov, med katerimi prevladujejo tujci, še dejal Čeferin, pred katerim so stresni dnevi, ki bi jih lahko zaznamovala pravna vojna med Uefo in vodstvom superlige.

V Nemčiji so se tudi sprožile govorice, da bi lahko Uefa v petek odločala o usodi "superligašev", ki ostajajo v boju za evropski lovoriki v tej sezoni (Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United in Real Madrid), po enem od scenarijev pa bi lahko predčasno končali sezono, s tem pa pot do evropskega naslova odprli PSG (liga prvakov) oziroma Romi in Villarrealu (liga Europa).