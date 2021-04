Od milijarderjev do navadnih navijačev. Kdo so lastniki ustanovnih klubov superlige?

Ustanovitev nogometne superlige, ki ji močno nasprotujejo navijači, ter obe krovni nogometni organizaciji UEFA in FIFA, močno odmeva. Preverili smo, kdo so lastniki 12 nogometnih velikanov, od tega je kar polovica angleških klubov, ki so se prvi odločili, da gredo na svoje. Navijači jim očitajo, da jih pri odločitvi vodita zgolj pohlep in želja po zaslužku, ustanovitelji novega tekmovanja pa zagovarjajo svojo plat zgodbe.

Spomnimo, 12 evropskih klubskih velikanov iz Anglije, Italije in Španije (AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid in Tottenham), je v noči na ponedeljek potrdilo rojstvo novega tekmovanja, elitne superlige, v kateri bi nastopalo 20 klubov, od tega 15 stalnih udeležencev.

Kdo so lastniki 'umazanega ducata', kot jih je včeraj označil prvi mož Uefe Aleksander Čeferin?

ANGLEŠKI KLUBI:

Arsenal

Lastnik kluba: Američan Stan Kroenke

Vrednost kluba: 2,4 milijarde evrov

Stan Kroenke - lastnik nogometnega kluba Arsenal. Foto: Guliverimage

Američan Stan Kroenke je z Arsenalom začel sodelovati leta 2007, ko je Granada Ventures svoj 9,9-odstotni delež prodala ameriškemu podjetju. Leto kasneje je Kroenke nadaljeval z dvigovanjem delnic in se pridružil odboru topničarjev, leta 2011 pa prevzel večinski delež. Popoln nadzor nad dleovanjem kluba je prevzel leta 2018, potem ko je odkupil preostali delniški delež Alisherja Usmanova v klubu.

Kroenke med navijači ni preveč priljubljen, saj so bili mnogi precej razočarani nad navodili kluba od njegovega prevzema. V času pandemije je odpustil kar 55 članov osebja, kar zagotovo ni preveč pozitivno vplivalo na njegov ugled med ljubitelji nogometa.

Chelsea

Lastnik kluba: ruski milijarder Roman Abramovič

Vrednost kluba: 2,6 milijarde evrov

Ruski milijarder Roman Abramovič je že od leta 2003 lastnik moštva Chelsea. Foto: Guliverimage

Ruski milijarder Roman Abramovič je nadzor nad klubom prevzel leta 2003. Iz Chelseaja je ustvaril finančno "zver", vlagal je v igralce na igrišču in z njimi vzpostavil komercialne odnose.

Po skoraj dveh desetletjih na vrhu klubske piramide je še vedno radodaren z denarjem. Navijači so na splošno zadovoljni z njegovim vodstvom. Trenersko taktirko je pred kratkim prevzel nekdanji strateg francoskega PSG Thomas Tuchel.

Abramovič ne skopari z denarjem. Vlaga ga v klub in v svoje zasebno imetje. Pred kratkim je kupil skoraj 500 milijonov evrov vredno luksuzno jahto z imenom Solaris. Foto: Guliverimage

Liverpool

Lastnik: Američan John W. Henry

Vrednost kluba: 3,4 milijarde evrov

John W. Henry je zadnjih 11 let lastnik Liverpoola. Foto: Guliverimage

Skupina Fenway, ki jo vodi John W. Henry, je nadzor nad Liverpoolom iz rok ne preveč priljubljenih Georgea Gilletta in Toma Hicksa prevzela leta 2010.

Vse od takrat se rezultatska krivulja Redsov bolj ali manj vztrajno vzpenja. V času prevzema so v angleški Premier ligi zasedali 7. ali 8. mesto, v zadnjih letih pa zmagali tako v ligi prvakov kot angleški ligi, kjer so prekinili kar 30 let trajajoči post.

Skupina FSG je bila ravno zaradi teh uspehov in vlaganja v moštvo med navijači na Anfieldu precej priljubljena. A ljubezni je zdaj očitno konec. Navijači so že včeraj pokazali močno nestrinjanje z novo klubsko politiko.

Manchester City

Lastnik: šejk Mansour

Vrednost kluba: 3,4 milijarde evrov

Šejk Mansour, lastnik kluba Manchester City, je med navijači zelo priljubljen. Foto: Guliverimage

Šejk Mansour je lastništvo nad angleškim klubom Manchester City prevzel leta 2008, in tako kot Abramovič s Chelsea, nemudoma doživel velik uspeh. V sezoni 2011/2012 so igralci Man Cityja, v katere je lastnik vložil gore denarja, osvojili svoj prvi naslov v angleški ligi.

Od takrat so zmagali še trikrat, na zelo dobri poti do lovorike pa so tudi letos. Šejk Mansour je med navijači zelo priljubljen, saj je s svojo denarnico brez dna k uspehom moštva prispeval levji delež.

Manchester United

Lastnik: ameriška družina Glazer

Vrednost kluba: 3,5 milijarde evrov

Avram Glazer je lastnik kluba Manchester United. Foto: Guliverimage

Angleško moštvo Manchester United vodi ameriška družina Glazer, ki med navijači ne uživa pretirane naklonjenosti. Glazerjevi so se z Unitedom prvič povezali leta 2005, potem ko je Malcolm Glazer kupil 28,7-odstotni delež v klubu, nato pa kmalu prevzeli popoln nadzor.

Rezultatska bera moštva je bila zelo pisana. Od uspehov v času legendarnega stratega Sira Alexa Fergusona, do katastrofalnih obdobij Davida Moyesa in Louisa van Gaala. Glazerjevi so končali tudi obdobje portugalskega stratega Joseja Mourinha, ki so mu za slovo morali izplačati kar 15 milijonov funtov odškodnine. Vrata so mu pokazali prav v sezoni 2018, ko se je United prvič po dolgem desetletju boril za krono angleške lige.

Družina Glazer med navijači ne uživa pretirane naklonjenosti. Foto: Guliverimage

Le uspeha evropske lige in ligaškega pokala − oba v letih 2016–17 − sta v zadnjih sezonah rahlo pomirjala navijače Uniteda. United je pod vodstvom Oleja Gunnarja Solskjaerja spet začel "kazati znake življenja", a ni jasno, ali ga bodo Glazerjevi še podpirali. Druga težava kluba je astronomski dolg, ki se je med pandemijo še poglobil.

Tottenham

Lastnik: Anglež Joe Lewis

Vrednost kluba: 1,9 milijarde evrov

Anglež Joe Lewis je prvi mož Tottenhama. Foto: Guliverimage

Joe Lewis je klub iz rok nekdanjega lastnika lorda Alana Sugarja prevzel leta 2001 in ga vse od takrat vodi skupaj predsednikom Danielom Levyjem.

Tottenham še vedno čaka na prekinitev 13-letne trofejne suše, zadnji kos srebrnine pa so dvignili leta 2008, ko so osvojili ligaški pokal. Navijači z vodstvom kluba niso preveč zadovoljni, saj menijo, da so pripravljeni premalo investirati v nakupe kakovostnih igralcev, čeprav se je v zadnji sezoni to nekoliko spremenilo.

Vodstvo kluba se trenutno ne ukvarja samo s superligo in kritikami na ta račun, ampak bo moralo poiskati tudi novega trenerja. Včeraj so namreč odpustili Joseja Mourinha. Uradno zaradi slabih rezultatov, neuradno zato, ker se je uprl nameram o ustanovitvi superlige in protestno ni želel izpeljati dopoldanskega treninga.

Toliko zaposlenih, kot ima Ljubljana prebivalcev Kot velik finančni vlagatelj novoustanovljene evropske nogometne superlige pomembno vlogo igra ameriška investicijska banka JPMorgan Chase. Razdelila naj bi okoli pet milijard ameriških dolarjev, kar pomeni, da bi vseh 12 klubov ob vstopu prejelo okoli 400 milijonov evrov. Vse od leta 1996 predstavlja podjetje skupek več ameriških bank. Med njimi so tudi Chase Manhattan Bank, J. P. Morgan & Co., Bank One, Bear Stearns, Washington Mutual, Firs Chicago Bank … Zaposlenih ima kar 255 tisoč ljudi – malo manj kot je prebivalcev v Ljubljani – dobiček v letu 2020 pa je znašal 29 milijard ameriških dolarjev (24 milijard evrov).



Foto: Guliverimage Povezani z Manchester Unitedom, Real Madridom, Romo, Interjem … JPMorgan Chase je daleč od novinca v svetu športa. Obstaja namreč neposredna povezava z Manchester Unitedom. Izvršni direktor angleškega premierligaša Ed Woodward je namreč nekdanji uslužbenec banke, ki je leta 2003 pomagala pri nakupu kluba. V preteklih letih je banka svetovala Roccu Commissu, italijansko-ameriškemu lastniku Mediacom LLC, da je kupil italijansko ekipo Fiorentino. Prav tako ameriškemu milijarderju Danu Friedkinu, da prevzame Romo. Interju in Romi so pomagali prodati obveznice, podprte s prihodki iz naslova medijskih pravic, Real Madridu zbrati sredstva za obnovo ikoničnega stadiona Santiago Bernabeu. Prav tako so pokrovitelji ameriške poklicne nogometne lige (MLS), lastniki dvorane Golden State Warriors v San Franciscu, kamor so se slednji preselili iz sosednjega Oaklanda, kar je šlo takrat navijačem v nos. JPMorgan Chase je tudi uradni pokrovitelj teniškega turnirja US Open, glavni sponzor angleške ragbi lige …

ITALIJANSKI KLUBI:

AC MILAN

Lastnik: ameriška fundacija Elliott Management

Vrednost kluba: 469 milijonov evrov

Lastnik AC Milan je ameriška fundacija Elliott Management, ki jo je ustanovil Paul Singer. Foto: Guliverimage

Ameriška fundacija je lastništvo nad italijanskim prvoligašem AC Milan prevzela leta 2018. Navijači so z rezultatskim izplenom lahko zadovoljni. Milan se (tudi na krilih zimzelenega Zlatana Ibrahimovića) bori za naslov v italijanski ligi, klubu pa se obeta celo nov stadion.

Inter Milan

Lastnik: kitajska investicijska skupina Suning Holdings Group

Vrednost kluba: 622 milijonov evrov

Lastnica nogometnega kluba Inter Milan je kitajska investicijska skupina Suning Holdings Group. Foto: Guliverimage

Kitajska investicijska skupina Suning Holdings Group je nogometni klub Inter iz Milana, kjer brani slovenski vratar Samir Handanović, prevzela leta 2016.

Kljub dobrim obetom na rezultatski lestvici – klub trenutno vodi v Serii A – pa se mu slabo piše na finančni. Kitajski prvak Super lige Jiangsu v lasti Suninga je bil celo prisiljen ustaviti svoje delovanje.

Juventus

Lastnik: italijanska družina Agnelli

Vrednost kluba: 1,7 milijarde evrov

Italijanski Juventus trenutno vodi Andrea Agneli, potomec italijanske dinastije Agnelli, ki je lastnik Juventusa že od leta 1923. Foto: Guliverimage

Družina Agnelli, lastnica avtomobilističnega giganta Fiat, Juventus vodi že vse od leta 1923, zato si marsikateri navijač težko predstavlja, da bi bil lastnik najuspešnejšega italijanskega prvoligaša kdo drug.

Prvi mož kluba je trenutno Andrea Agnelli, še do nedavnega zelo tesen prijatelj predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. Ta mu bo izdajo v obliki prestopa k superligi težko odpustil. O tem je govoril tudi na ponedeljkovi izredni novinarski konferenci, kjer je ostro obsodil dejanje ti. Umazanega ducata.

ŠPANSKI KLUBI:

Atletico Madrid

Lastniki: Miguel Angel Gil Marin (51%), Idan Ofer in Enrique Cerezo

Vrednost kluba: 834 milijonov evrov

Španski milijarder Miguel Angel Gil Marin je večinski lastnik Atletica Jana Oblaka. Foto: Guliverimage

Atletico Madrid, kjer vrata brani slovenski vratar Jan Oblak, ima tri lastnike. Večinski delež si lasti španski milijarder Miguel Angel Gil Marin, preostali delež pa si delita Idan Ofer in Enrique Cerezo. Atletico Madrid je letos v igri za že 11. naslov prvaka španske lige.

Barcelona

Lastniki: člani kluba

Vrednost kluba: 3,9 milijarde evrov

Katalonski velikan Barcelona je eden od štirih klubov v španski prvi ligi, kjer so lastniki kluba navijači oz. člani kluba. Vsako leto kar 144 tisoč navijačev vplača članarino in igra pomembno vlogo pri sprejemanju odločitev.

Real Madrid

Lastniki: člani kluba

Vrednost kluba: 4 milijarde evrov

Tako kot Barcelono tudi Real Madrid vodijo člani kluba. Vseh 90 tisoč navijačev, ki plačujejo članarino za članstvo v klubu, ima pomembno besedo pri sprejemanju odločitev.