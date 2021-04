Velika priložnost za Oblaka, ki bo pogrešal Suareza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub vsem pretresom, ki jih je v zadnjih dneh povzročila ustanovitev superlige, težave Florentina Pereza niso vplivale na nogometaše Reala Madrida. Beli baletniki so po zmagi nad Cadizom skočili na vrh prvenstvene lestvice. Dva gola je zabil Karim Benzema in na lestvici najboljših strelcev lige ujel Lionela Messija. Atletico bo danes z Janom Oblakom gostil Huesco, za konec kroga pa se bo Barcelona, ki jo je na tretjem mestu prehitela Sevilla, pomerila z Getafejem.

Madridski Atletico bo danes skušal upravičiti vlogo favorita na domači tekmi proti Huesci in se vrniti na prvo mesto. Dvoboj se bo začel ob 19. uri, gostitelji pa bodo pogrešali kar nekaj zelo pomembnih igralcev. Čeprav se je pred kratkim vrnil in pridružil skupnim treningom, za srečanje še ne bo kandidiral najboljši strelec rdeče-belih v tej sezoni, Urugvajec Luis Suarez, manjkala bosta tudi Joao Felix in Thomas Lemar. Škofjeločan Jan Oblak, ki z Atleticom še ni bil prvak, hkrati pa se poteguje že za peto priznanje zamora, je v tej sezoni na domači zelenici na 16 tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno devetkrat.

Špansko prvenstvo, 31. krog: Sreda, 21. april:

Osasuna : Valencia 3:1 (2:1)

Martinez Calvo 13., Calleri 32., Torres 67./11-m; Gameiro 30.



Levante : Sevilla 0:1 (0:0)

En Nesyri 53.



Betis : Athletic Bilbao 0:0

RK: Fekir 11./Betis Alaves : Villarreal 2:1 (1:0)

Joselu 17., Mendez 80.; Alcacer 50. Elche : Real Valladolid 1:1 (1:0)

Fidel 22.; Olaza 86. Cadiz : Real Madrid 0:3 (0:3)

Benzema 30./11-m, 40., Odriozola 33. Četrtek, 22. april:

19.00 Atletico Madrid - Huesca

21.00 Granada - Eibar

21.00 Real Sociedad - Celta Vigo

22.00 Barcelona - Getafe