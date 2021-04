Perez ostro zbodel Uefo in zagotovil: Superliga ni umrla

Po nogometnem dogajanju epskih razsežnosti, odkriti vojni Evropske nogometne zveze (Uefa) in vodstva superlige, ki je z umikom kar devetih od 12 ustanovnih klubov doživela klavrn epilog, je bil za največjega poraženca označen Florentino Perez. Idejni oče novega tekmovanja, v katerem bi si največji evropski klubi napolnili žepe in igrali medsebojne tekme od začetka pa do konca sezone, je pričakoval drugačen razplet.

Po klavrnem propadu novoustanovljenega tekmovanja se je zavil v molk, načrtovanega intervjuja za španski radio v torek zvečer ni bilo, se je pa javil dan pozneje in v oddaji El Larguero predstavil svoj pogled na zaplet, kakršnemu nogometni svet še ni bil priča.

"Kot da smo koga ubili"

Tako je prvi mož superlige v noči na četrtek prispel na sedež radijske postaje Cadena Ser. Foto: Reuters V noči na četrtek je gostoval na španski radijski postaji Cadena Ser in razloge za neuspeh projekta pripisal evropski krovni nogometni zvezi.

"V nogometu delujem že 20 let, a nisem še nikoli izkusil tako velike agresivnosti, kot sta jo kazala predsednika Uefe in španske la lige. To me je zelo presenetilo. Dobil sem občutek, kot da bi bilo vse skupaj zrežirano. Doživeli smo vse, od agresivnosti, groženj do žalitev. Do nas so se obnašali, kot da smo koga ubili. Nato so nas z ogromno agresivnostjo uničili. Mislim, da so vedeli, kaj nameravamo storiti. Čakali so nas v zasedi, nato pa se je začela kampanja, uporabili so manipulacije in nas prikazali kot skupino, ki želi uničiti nogomet. Bilo je, kot da bi sprožili atomsko bombo. Resnica pa je takšna, da imajo določeni ljudje privilegije in jih nočejo izgubiti," je pojasnil Perez, ki se ne boji povračilnih ukrepov Uefe, a opozarja, da bodo največji klubi priča velikim izgubam.

Z Aleksandrom Čeferinom, s katerim sta se pogosto srečevala na vrhunskih nogometnih dogodkih, sta se znašla na nasprotnih bregovih. Foto: Getty Images

Po vsem, kar je doživel, 74-letni španski poslovnež ostaja prepričan, da projekt superlige vendarle še ni rekel zadnje. Večina nogometne Evrope, na čelu s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom, meni drugače, prvi mož madridskega Reala pa opozarja, da ni še nihče izstopil iz superlige. "Vsi klubi so podpisali obvezujoče pogodbe. Če bi hotel kdo izstopiti, bi moral plačati kazen. Do tega trenutka je ni plačal še nihče," je razkril Perez, ki na vprašanje, kolikšne so kazni, ni hotel odgovoriti. Potrdil je, da Real, Barcelona in Juventus ostajajo del projekta, ki se je trenutno znašel v fazi mirovanja in čaka na boljše čase.

"Čeferinu to ne gre najbolje od rok"

Perez je večkrat izrazil, da bi si želel drugega predsednika Uefe. Foto: Reuters "Žalosten sem in razočaran, saj smo se s tem projektom ukvarjali tri leta, a ga morda nismo dobro predstavili javnosti. Saj nam niti niso dali možnosti, da bi ga. To pa zato, ker nočejo, da bi se to zgodilo," ne skriva nezadovoljstva s tem, da je superliga doživela tako bridko usodo. Predsedniku Uefe Čeferinu sporoča, da bi se moral v javnosti obnašati drugače: "Ne smemo žaliti drug drugega, ampak si prizadevati za dialog. V zadnjih 20 letih se v nogometu nisem prepiral, njemu pa to ne gre najbolje od rok," je namenil očitek prvemu možu evropskega nogometa.

Špansko prvenstvo ima za nekaj nedotakljivega, format lige prvakov pa je po njegovem mnenju zastarel. "Zanimiv je šele od četrtfinala naprej. V prejšnji sezoni smo izgubili 650 milijonov evrov, v tej bomo še od dvakrat do trikrat več," ostaja prepričan, da bi bila superliga prava rešitev, v kateri žepov ne bi napolnili le udeleženci. Perez se ne počuti osamljenega, z Andreo Agnellijem, predsednikom Juventusa in podpredsednikom superlige, je v vsakodnevnem stiku. "Moja odgovornost je, da postane Real Madrid pionir sprememb. Poskušali bomo najti nove partnerje. Najpomembneje je dvigniti zanimanje mladega občinstva, ki spremlja nogomet," ostaja vztrajen pri cilju, da luč sveta v prihodnosti ugleda tekmovanje, ki bi po njegovem mnenju ponudilo več (donosnih) rešitev.

Le 40 navijačev Chelseaja?

Ko je 74-letni Španec spregovoril o "kampanji", ki se je sprožila proti superligi, se je dotaknil tudi navijačev. V torek so bili največje pozornosti deležni prizori pred stadionom Stamford Bridge, kjer so se zbrali navijači Chelseaja in poskušati prepričati vodstvo, da zapusti superligo. Kmalu se jim je želja uresničila.

Tako je bilo v torek pred stadionom Stamford Bridge v Londonu. Foto: Reuters

"Na protestih je bilo 40 navijačev Chelseaja. Lahko vam tudi povem, kdo jih je tja pripeljal. To je bila ista oseba, ki je nogometaše Cadiza na včerajšnji tekmi proti Realu oblekla v majice, na katerih je bilo sporočilo, da se nogomet igra za navijače," je dejal Perez in s svojo oceno o številu navijačev začudil mnoge, zlasti angleške medije.

Nogometaši Cadiza so pred tekmo španskega prvenstva proti Realu (0:3) nosili majice s pomenljivim napisom:

Cádiz wearing these t-shirts before kick off against Real Madrid "Super League? Football is for everyone" pic.twitter.com/JZt0s7MPYQ — Alex Kirkland (@alexkirkland) April 21, 2021

V torek se je pred stadionom Chelseaja v Londonu namreč po oceni BBC zbralo vsaj tisoč izrazito nezadovoljnih navijačev. S tem je Perez brcnil v temo. Kot da se ne bi hotel sprijazniti s porazom, z dokazom, da so lastniki bogatih klubov pri sklepanju dogovorov o vstopu v superligo podcenjevali moč, tradicijo in ne nazadnje mnenje navijačev. Na Otoku je bilo izrazito odklonilno do superlige, kar so v javnem opravičevanju in kesanju, to je sledilo v sredo, večkrat poudarili (tuji) lastniki angleških klubskih velikanov. Ravno tisti, ki bodo morali po besedah Pereza plačati kazen, če bodo želeli zapustiti "superligaško" skupino.