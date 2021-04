Čeferin po nepozabnih 48 urah: Bolje biti naiven, kot pa lažnivec

Za Aleksandrom Čeferinom, ki je leta 2016 postal predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), so najtežji dnevi, odkar opravlja vlogo prvega moža evropskega nogometa. S pomočjo sodelavcev, politikov, zvez in navijačev je preprečil izvedbo superlige, ki je propadla v pičlih 48 urah. Čeferin napoveduje, da bo moral vsak izmed 12 ''odpadnikov'' trpeti posledice za svoja dejanja, Realu pa bo kot kaže prihodnji teden dovoljeno igrati polfinalno tekmo lige prvakov.

Slovenski nogometni funkcionar Aleksander Čeferin je po nepozabnih 48 urah, v katerih je celotni svet pozorno spremljal dogajanje, pravcato (pravno) vojno med Uefo in vodstvom novoustanovljene superlige, ki jo je sestavljalo 12 ustanovnih klubov, strnil vtise v pogovoru za oddajo 24UR zvečer na Pop TV.

Na vprašanje, ali je superliga le 48 ur po ustanovitvi že mrtva, je odgovoril: ''Je. Superlige po mojem mnenju sploh nikoli ni bilo. Bil je nek poskus ustanovitve fantomske lige bogatih, ki ne bi upoštevala nobenega sistema, ki ne bi upoštevala piramide nogometa v Evropi, tradicije, kulture, zgodovine,'' je pojasnil prvi mož evropskega nogometa v gostovanju na Pop TV. Ko so ga v ponedeljek obstopili zaskrbljeni delegati Evropske nogometne zveze (Uefa), takrat je potekal kongres v švicarskem mestu Montreux, jim je dejal: ''Dajte mi 24 ur, pa te lige ne bo več.''

Navijači so uprizorili pravo revolucijo

Andrea Agnelli in Aleksander Čeferin sta bila vse do sobote tesna sodelavca. Foto: Guliverimage Njegova napoved se je izkazala za pravilno, superliga ni zdržala dolgo v polni zasedbi. Najprej jo je zapustilo vseh šest angleških klubov in se nato v sredo na dolgo in široko opravičevalo vsem, najbolj pa navijačem, ki so odločno nasprotovali elitističnemu tekmovanju zaprtega tipa, v katerem bi si ustanovni klubi polnili žepe. Danes so odšli še nekateri italijanski in španski klubi, tako da je podpredsednik Andrea Agnelli, eden izmed najbolj zagretih zagovornikov tekmovanja, skrušeno priznal, da izvedba superlige ni več mogoča.

Ko je Čeferin premleval o razlogih, ki so botrovali tako hitremu propadu superlige, je poudaril, da je bil to skupek različnih dejavnikov. Začelo se je z nedeljsko izjavo Uefe, lig in ostalih klubov, s katero so ostro nasprotovali ustanovitvi superlige. V ponedeljek je sledila njegova odmevna tiskovna konferenca. Po zasedanju izvršnega odbora, na katerem so potrdili vse spremembe, tudi nov tekmovalni model lige prvakov, ki bo stopil v veljavo leta 2024.

''Odkrito, kakor se je dalo, sem povedal vsa ozadja,'' se je v ponedeljek v Švici razgovoril o marsičem, Agnellija, do takrat tesnega sodelavca in prijatelja, pa označil za velikega lažnivca. ''Že dolgo nisem srečal takšne teorije zarote kot z njegove strani. Morda sem bil naiven, a je biti bolje naiven, kot pa lažnivec. Bil sem samo naiven,'' se je dotaknil burnega dogajanja v soboto, ko naj bi mu predsednik Juventusa prikrival ogromno stvari in pri tem govoril neresnico.

Po besedah Čeferina je nato ogromno pripomogel odziv predsednika vlade Združenega kraljestva Borisa Johnsona, največ pa so pripomogli navijači. Navijači ravno tistih klubov, ki bi morali predstavljati osrednjo moč superlige. ''Uprizorili so pravo revolucijo. Niso dopustili, da se jih prezira in ne upošteva. Pokazali so, da se jih ne more kupiti,'' je povedal v oddaji 24UR zvečer.

Perez si že dolgo želi drugačnega predsednika Uefe

Španski mogotec Florentino Perez je s projektom superlige doživel fiasko. Foto: Reuters Predsednik propadle superlige Florentino Perez je doživel hud udarec, saj se je druščina 12 klubov hitro razšla. V zadnjih dneh je v javnem nastopu izrazil željo, da bi Uefa potrebovala drugačnega predsednika od Čeferina. ''Že dolgo vem, da si Florentino ne želi predsednika, kot sem jaz. Želi si predsednika, ki bi ga ubogal, predsednika, ki bi ga poslušal in naredil tako, kot on misli. Sam pa skušam narediti tako, kot mislim, da je dobro za evropski in svetovni nogomet,'' se je v pogovoru dotaknil še prvega moža belih baletnikov, ki so še v igri za evropski naslov, saj so se uvrstili v polfinale lige prvakov.

Prihodnji teden bi se morali v prvi polfinalni tekmi pomeriti s Chelseajem. Pa se bodo? ''Sezona se je že začela, televizije bi uveljavljale odškodninski znesek proti nam, če ne bi bilo polfinala, tako da je relativno mala možnost, da tekme prihodnji teden ne bi bilo. Bo pa vnaprej malce drugače,'' je predsednik Uefe namignil, da Real, čeprav še vedno ni uradno izstopil iz superlige, vendarle ne bo izključen iz lige prvakov in bo lahko igral polfinalni tekmi s Chelseajem.

Real Madrid se bo prihodnji teden v prvi polfinalni tekmi lige prvakov pomeril s Chelseajem. Foto: Guliverimage

''Če bo hotel katerikoli klub igrati v našem tekmovanju, bo moral pristopiti do nas, in bomo morali stvari, ki so se zdaj zgodile, urediti. Ne bi želel govoriti o podrobnostih, ker se z našo pravno ekipo o tem še pogovarjamo,'' je napovedal, da bo več znanega v bližnji prihodnosti, je pa pohvalil angleške klube, da so priznali napako in se opravičili, obenem pa se nasmejal govoricam iz Španije, češ da je angleškim klubom obljubil dodaten denar, da so si premislili in zapustili superligo. Označil jih je za neresnične in dodal, da bo moral vsak, ki se je v nedeljo zvečer znašel na seznamu ustanovnih klubov superlige, moral trpeti posledice za svoja dejanja.