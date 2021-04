Italijan, ki je razočaral Čeferina, pojasnil svojo plat zgodbe

BREAKING: Reuters' @sgevans asks #superleague founder Andrea Agnelli if the Super League can progress after six English clubs withdraw... the Juve chairman says: “To be frank and honest, no… evidently, that is not the case.” https://t.co/EdO3gOq2iR pic.twitter.com/AJBG44Z2Z6 — Ossian Shine (@ossianshine) April 21, 2021

Da bi upravičil nastanek superlige, ki se zdaj, po umiku angleških klubov, zdi bolj ali manj preteklost, je Andrea Agnelli v pogovoru za La Reppublico poudaril, da "nogomet preživlja veliko krizo privlačnosti za nove generacije". Pri tem posebej misli na tiste, ki imajo otroke med 10. in 15. letom starosti, "ki jih zanima nekaj drugega. To je proces, ki ga je epidemija novega koronavirusa pospešila."

Odnosa s Čeferinom ni želel komentirati

Agnelli je do nedelje še vodil Evropsko združenje klubov (ECA), bil tudi član izvršnega odbora Uefe, a zatem nenadno in po tiho zapustil obe funkciji in prestopil med superligaše, kar je zmotilo prvega moža Uefe Čeferina. "Nikoli še nisem videl nekoga, ki bi toliko lagal, tako vztrajno," je bil do njegove poteze javno kritičen Čeferin.

Prekinitev odnosa s Čeferinom je Agnelli pospremil le z: "To so podrobnosti iz zasebnega življenja."

Se bodo umaknili tudi preostali povabljenci?

Projekt superlige je medtem v mirovanju, saj ga je ponoči zapustila kar polovica klubov. Iz projekta so izstopili vsi angleški klubi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester United in Manchester City), podobno se obeta tudi Atletico Madridu, klubu Jana Oblaka, in Barceloni, ki je odločitev o udeležbi v superligi vezala na mnenje njenih članov.

Tudi v Italiji je vse več govoric o umiku Milana in Interja, kluba slovenskega vratarja Samirja Handanovića.

"Kot stvari stojijo, superliga ni več v interesu Interja," je italijanska tiskovna agencija Ansa navedla vir blizu kluba. The Athletic pa je poročal, da podobno razmišljajo tudi pri Milanu.

Pri superligi kljub izstopom sicer še vztrajajo in pravijo, da bodo "preoblikovali" projekt.

