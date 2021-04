Najbolj zadolženi klubi: številke, ob katerih se ti zvrti

Zadolženost ni nujno nekaj usodnega, pravijo ekonomisti, in tudi pri nogometnih klubih, ki so se znašli v današnji rubriki Top 10, finančni dolg predstavlja različne stvari. Za Manchester United, katerega prevzem je družina Glazer pokrila z denarjem iz bančnih posojil klubu, je operiranje z orjaškim dolgom očitno normalna poslovna praksa, tudi Chelseajevo finančno luknjo lahko njegov lastnik, ruski milijarder Roman Abramovič, kadarkoli pokrije, medtem ko za najvrednejša kluba na svetu, španska velikana Barcelono in Real Madrid, ki sta v osnovi neprofitni društvi v lasti navijačev in brez kapitala, s katerim bi lahko zamašila finančno luknjo, dolg predstavlja resno grožnjo.

Brskanje za podatki o zadolženosti klubov ni bilo preprosto, tovrstnih lestvic je ogromno, podatki so zelo različni, kdaj celo kontradiktorni, kar kaže tudi na precej netransparentno poslovanje v nogometnem svetu. Spodnji seznam, sestavljen na podlagi podatkov iz različnih virov, naj zato služi le kot nekakšen oris stanja, skoraj gotovo je, da med naštetimi manjka kakšen klub, ki podatkov o zadolženosti ne deli z javnostjo. Že ta delni in površni vpogled v finance velikih nogometnih klubov pa lahko pokaže, zakaj je nekaterim tako zelo zadišala superliga, ki je članom obljubljala objestne zaslužke.

Prav navijači Chelseaja so bili najbolj glasni nasprotniki ustanovitve superlige. Foto: Guliverimage

1. Chelsea – 1,5 milijarde evrov

Ko je ruski oligarh Roman Abramovič leta 2003 kupil londonski Chelsea, je zanj plačal "le" 140 milijonov funtov, klub pa naj bi imel že tedaj več kot 700 milijonov evrov dolga. Tega je milijarder pokril z lastnimi sredstvi, luknja pa je v naslednjih letih še narasla. Klub je danes, tudi zaradi investicij v posodobitev stadiona Stanford Bridge in nakupa zemljišča za izgradnjo novega objekta, katerega gradnja se zamika, po nekaterih ocenah zadolžen za kar 1,5 milijarde evrov, a ta dolg ni problematičen, klub je namreč zadolžen pri svojem lastniku Abramoviču, ki ga je za zdaj pripravljen kriti, zato je na nekaterih lestvicah zabeležen celo kot negativni dolg. Chelsea je po oceni Forbesa trenutno vreden 3,2 milijarde evrov, zato bi Abramovič s prodajo še vedno lepo zaslužil. Če bi seveda našel dovolj norega kupca.

2. Barcelona – 1,2 milijarde evrov

Katalonski ponos je v zadnjih letih v vse večjih finančnih težavah, čeprav je imela lani dobrih 715 milijonov evrov prihodkov, največ med vsemi nogometnimi klubi na svetu. Dobička je bilo v zadnjih letih malo, lani pa zaradi upada prihodkov zaradi koronakrize celo nič. Po vseh izdatkih in odplačilu obrokov ogromnega dolga je Kataloncem za rast ostal zgolj drobiž. Kumulativni bruto dolg Barcelone po različnih ocenah znaša kar 1,2 milijardi evrov, 730 milijonov od tega naj bi bilo kratkoročnih posojil bank in če bodo te zahtevale poplačilo v celoti, klubu grozi bankrot.

3. Atletico Madrid – 999 milijonov evrov

Klub Jana Oblaka naj bi bil zaradi gradnje stadiona Wanda Metropolitano in izpada dohodka zaradi koronakrize, ta je vplival tako na prodajo vstopnic, dresov in spominkov kot tudi televizijskih pravic, po sezoni 2019/20 zadolžen za kar 999 milijonov evrov. Večina dolga je dolgoročnega, vseeno španski mediji vodstvo madridskega kluba obtožujejo neodgovornega poslovanja.

Izgradnja stadiona Wanda Metropolitano je Atetico Madrid pahnila globoko v rdeče območje. Foto: Reuters

4. Real Madrid – 928 milijonov evrov

Madridski Real je lani prijavil več kot 900 milijonov bruto (skupnega) in 355 milijonov evrov neto (seštevek vseh finančnih obveznosti podjetja zmanjšan za njena denarna sredstva) dolga. 114 milijonov tega gre na račun obnove stadiona Santiago Bernabeu. Vrednost Reala je ocenjena na 4,75 milijarde evrov, v nekoliko boljšem položaju kot Barcelona pa je tudi zaradi kratkoročnih kreditov, ki znašajo "le" 203 milijone evrov.

5. Tottenham Hotspur – 699 milijonov evrov

Tottenham naj bi bil po nekaterih ocenah celo najbolj zadolžen nogometni klub na svetu, a po zadnjih uradnih podatkih ima manj kot 700 milijonov bruto dolga. Večino tega denarja si je od bank izposodil za gradnjo novega stadiona, zaradi nizkih obresti in odličnega potenciala za služenje denarja – v tem delu sicer močno čutijo posledice koronakrize – naj bi bila finančna plat povsem obvladljiva.

6. Inter Milan – 630 milijonov evrov

Milanski Inter je zaradi izpada dohodkov, orjaških izdatkov za plače in "kompulzivnega nakupovanja v zadnjih letih," kot je poročala Gazzetta dello Sport, najbolj zadolžen italijanski nogometni klub. Njegov skupni dolg znaša več kot 600 milijonov evrov, Forbes pa vrednost kluba ocenjuje na vsega 743 milijona evrov.

7. Roma – 552 milijonov evrov

Romin 550-milijonski skupni dolg "meji na katastrofo," pišejo italijanski mediji. Klub je premajhen, da bi si lahko privoščil takšno finančno obremenitev, vrednost znamke je namreč manjša od njenega dolga, znaša le 548 milijonov evrov.

Družina Glazer je Manchester United kupila s posojilom. Foto: Reuters

8. Manchester United – 548 milijonov evrov

Na videz orjaški dolg najslavnejšega angleškega kluba Manchestra Uniteda, ki znaša slabih 550 milijonov evrov, je zaradi vrednosti znamke (4,2 milijarde evrov) in dobre prodaje vstopnic, dresov, televizijskih pravic itn. neproblematičen, ugotavljajo strokovnjaki. Ob tem opozarjajo na malce nenavadno finančno gimnastiko lastnikov kluba, ameriške družine Glazer, ki je klub ob prevzemu močno zadolžila, si pa tudi redno izplačuje bogate dividende.

9. Juventus – 487 milijonov evrov

Torinski Juventus je po poročilu na skupščini delničarjev finančno leto 2019/20 zaključil z 71 milijoni evrov izgube in skupnim dolgom več kot 385 milijonov evrov. V prvi polovici finančnega leta 2021 je ta zaradi izgube dohodka zaradi koronakrize narasel še za več kot sto milijonov evrov. Tudi Juventus odplačuje nov stadion. Ocenjena vrednost kluba je 1,95 milijarde evrov.

10. Fenerbahče – 370 milijonov evrov

V krizi so se znašli tudi ambiciozni klubi, Fenerbahče, Galatasaray, Bešiktaš in Trabzonspor, ki dominirajo v turški ligi, z divjim nakupovanjem dragih nogometašev pa so v zadnjih letih poskušali ujeti korak z velikani iz najmočnejših evropskih lig. Ni jim uspelo, v zadnjem času naj bi samo omenjena četverica nabrala za 750 milijonov izgub, v najslabšem stanju pa je prav Fenerbahče, katerega skupni dolg znaša 370 milijonov evrov.

