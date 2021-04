Pred dobrimi tremi leti je iz Koreje prišla presenetljiva novica #video

Anamarija Lampič je letos zaradi svetovne pandemije koronovirusa predčasno končala sezono, ki je bila zanjo več kot uspešna, in je na zasluženem počitku. Težko si lahko predstavljamo, da bi naša tekačica na smučeh povsem mirovala. Zato je pri njej bolj v igri aktiven počitek. Trenutno proste dneve izkorišča za svoje hobije, med katerimi je tudi turno smučanje.

Medtem ko zasluženo uživa, smo pri nas njene uspehe uvrstili v rubriko TOP 10. Anamarija Lampič je namreč na največjih tekmovanjih v posamični konkurenci ravno desetkrat stala na stopničkah. Malce smo pobrskali in pogledali, kdaj nas je slovenska športnica, ki je letos med drugim postala najboljša šprinterka sezone, razveseljevala s svojimi vrhunskimi rezultati.

Anamarija Lampič je letos postala najboljša šprinterka sezone. Foto: Sportida

1. Pjongčang, 3. februrar 2017

Leta 2017 je iz Pjongčanga, Južne Koreje, kot strela z jasnega udarila novica, da je takrat šele 21-letna Anamarija Lampič zmagala v klasičnem šprintu. Res da je bila konkurenca na tisti tekmi nekoliko okrnjena, a vseeno je bil to pokazatelj, da bo Anamarija lahko v prihodnosti krojila svetovni vrh. Takrat je bila druga Norvežanka Silje Øyre Slind, tretja pa Američanka Ida Sargent. To je med drugim napovedal tudi Rok Šolar, njen trener v mlajših kategorijah. "Zelo sem vesela, ne morem verjeti! Smuči so tekle odlično, tudi taktično sem opravila odlično. Pred zaključkom sem vedela, da mi bo uspelo," je po prvi zmagi na svetovnem pokalu povedala Lampičeva.

2. Lenzerheide, 29. december 2019

Naslednji veliki rezultat oziroma zmaga je prišla v Švicarskem Lenzerheideu, ko je Anamarija Lampič še enkrat stopila na najvišjo stopničko. Na tisti tekmi je za seboj pustila Norvežanko Maiken Caspersen Falla in Natalijo Neprjajevo. Tekma je bila napeta do konca, saj je zmagovalko odločil fotofiniš.

What a finish that was!



Brilliant from Anamarija Lampic as she beats out Maiken Caspersen Falla!

3. Val di Fiemme, 4. januar 2020

Od zmage v Lenzerheideu je minilo le šest dni, ko se je naša šampionka znova zavihtela na najvišjo stopničko. Tretjo zmago na tekmah svetovnega pokala je dosegla v italijanskem Val di Fiemmeju v klasičnem šprintu. Na tisti tekmi sta se na drugo mesto uvrstili Norvežanka Astrid Uhrenholdt Jacobsen, tretja pa je bila Američanka Jessica Diggins. "Upam, da vas ne razvajam preveč, da to ne bo postalo že samoumevno. Še naprej bo treba delati, pred mano je še veliko stvari," je po tretji zmagi v karieri povedala Anamarija.

4. Dresden, 11. januar 2020

Sedem dni po zmagi je sledila tekma v nemškem Dresdnu. Tam se je Anamarija Lampič v šprintu v prosti tehniki zavihtela na drugo mesto. Od nje je bila hitrejša le Švedinja Linn Svahn, na tretjem mestu pa je bila prav tako Švedinja Maja Dahlqvist. "Mislim, da mi bo Dresden postal všeč. Malo je grenkega priokusa, ker se mi zdi, da bi danes lahko zmagala," je po tisti tekmi povedala Lampičeva.

5. Oberstdorf, 26. januar 2020

Konec januarja leta 2020 je slovenska tekačica iz Valburge v nemškem Oberstdorfu znova stala na drugi stopnički, ko je bila druga v klasičnem šprintu. Na tisti tekmi je zmagala Rusinja Natalija Neprjajeva, tretja pa je bila Američanka Jessica Diggins.

FIS Cross-Country World Cup (Oberstdorf, GER, Jan 26, 2020) - Women’s SP C

1. Natalia NEPRYAEVA (RUS)

2. Anamarija LAMPIC (SLO)

3. Jessica DIGGINS (USA)

Qual: https://t.co/PaHEI9Eeih

Final: https://t.co/VZ1z7gQN7e pic.twitter.com/gGx9xHEKaM — XC-skiing info (@MasashiKohmura) January 26, 2020

6. Davos, 12. december 2020

Lampičeva je zadnjo sezono začela zelo dobro. Na tretji tekmi svetovnega pokala v Davosu je v prostem šprintu zasedla drugo mesto. Na tej tekmi se je zmage veselila Američanka Rosie Brennan, tretja je bila Rusinja Natalija Neprjajeva. "Zelo vesela sem, sploh zato, ker se danes nisem počutila ravno najbolje. Zdi se mi, da smo morda malce prepozno prišli na višino in je to morda posledica tega, da sem imela malo bolj težke noge. Sicer pa rezultatsko super, drugo mesto, tako da sem zelo, zelo zadovoljna," se je po uspehu smejalo Lampičevi.

The podium with second placed Anamarija Lampic of Slovenia, winner Rosie Brennan of USA, and third placed Natalia Nepryaeva of Russia, after the sprint competition the Davos Nordic FIS Cross Country World Cup in Davos, Switzerland

Credit: Gian Ehrenzeller/Keystone via AP Photo

7. Dresden, 19. december 2020

Lanska tekma v Dresdnu je bila za našo Lampičevo nekaj posebnega, saj je kljub temu, da je imela v finalu veliko smolo z zlomljeno palico, na koncu pristala na tretjem mestu. Verjetno je na tej tekmi zapravila zmago. "V finalu pa sem takoj videla, da sem dobro štartala, da mi gre res dobro, a žal sva se s tekmico malo zapletli, polomila se je palica. A rekla sem si: 'Ne, ne bom zadnja, grizla bom.'" Grizla je in bila na koncu tretja. Zmagala je Švicarka Nadine Fähndrich, druga je bila Američanka Sophie Caldwell Hamilton.

🎬Nadine Fähndrich racing to her maiden World Cup victory and charging down Dresdens Sprint course along Sophie Caldwell Hamilton. Anamarija Lampic - despite a broken pole along the way, fights for the remaining podium spot!#fiscrosscountry pic.twitter.com/KiRHQV5QGr — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) December 19, 2020

8. Val Mustair, 1. januar 2021

Na novega leta dan se je prava drama odvijala v švicarskem Val Mustairu, ko so naši tekmovalki zaradi domnevnega nepravilnega oviranja tekmovalke odvzeli drugo mesto in Lampičevo potisnili na šesto mesto. Slovenska reprezentanca se je pozneje pritožila na odločitev in nekaj dni za tem so Anamariji vrnili zasluženo drugo mesto. Na koncu je vrstni red v prostem šprintu bil naslednji – zmagala je Švedinja Lin Svahn, druga je bila Anamarija Lampič, tretja pa Američanka Jessie Diggins.

9. Falun, 31. januar 2021

Zadnja tekma svetovnega pokala, kjer je Anamarija Lampič stala na stopničkah, je bila tekma v švedskem Falunu v klasičnem šprintu. V finalu je bila Lampičeva obdana s samimi skandinavskimi tekmovalkami. Tri Švedinje in dve Norvežanki. Na koncu si je izborila drugo mesto. Zmagala je domačinka Linn Svahn, tretja pa je bila njena rojakinja Jonna Sundling.

10. Oberstdorf, 25. februar 2021 (svetovno prvenstvo)

Za desete posamične stopničke na največjih tekmovanjih je Lampičeva poskrbela na letošnjem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, kjer so ji tamkajšnje tople razmere vse prej kot ustrezale. V klasičnem šprintu se je pozneje le znala prilagoditi razmeram, zasedla tretje mesto in osvojila svojo prvo posamično medaljo na svetovnem prvenstvu. "Mislim, da so to sanje vsakega športnika. Zadovoljna sem, ponosna nase in ponosna na serviserje. Imela sem res zelo dobre smučke. Vem, da so se trudili celo sezono, prav tako tudi jaz. Danes pa še posebej. To je samo potrditev, da sem ena izmed boljših šprinterk," je po svojem največjem uspehu povedala slovenska junakinja. Svetovna prvakinja je postala Švedinja Jonna Sundling, tretja pa je bila Norvežanka Maiken Caspersen Falla.

Ob vseh teh uspehih je treba omeniti, da je naša najboljša tekmovalka še štirikrat stala na stopničkah v ekipnem šprintu. Dvakrat na tekmah svetovnega pokala, dve medalji pa ima s svetovnega prvenstva.