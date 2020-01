Vrhunska Anamarija Lampič je bila v Oberstdorfu druga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anamarija Lampič, slovenska tekačica na smučeh, je na tekmi svetovnega pokala v Oberstdorfu v klasičnem šprintu osvojila drugo mesto. Za Lampičevo so to v letošnji sezoni že četrte stopničke in ostaja najboljša šprinterka v svetovnem pokalu. Naša tekmovalka je morala premoč priznati Rusinji Nataliji Neprijajevi, tretja pa je bila Američanka Jessica Diggins.