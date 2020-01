Foto: Sportida

Po vrhunskih uspehih ima Anamarija še vedno veliko medijskih obveznosti, a tudi te sprejme z nasmehom. "To je stvar, ki spada zraven. Za zdaj mi ni nič odveč, tako da še vedno uživam in tudi življenje je še vedno enako, kot je bilo," nam je v uvodu povedala vedno nasmejana Lampičeva, ki je letos dvakrat zmagala v šprintu, enkrat pa je bila druga.

"Nisem želela tvegati"

Zadnji uspeh je dosegla v Dresdnu, ko je bila v šprintu druga. Dan za tem, ko je bil na sporedu ekipni šprint, je iz slovenskega tabora prišla informacija, da je Anamarija zbolela, a se je na koncu izkazalo, da ni nič hujšega.

"Bila sem na meji in odločila sem se, da odstopim od štafete. Predvsem iz razloga, da ne bi zares zbolela. Čutila sem, da z menoj ni vse v najlepšem redu. Nisem želela tvegati. Vem, da bi s Katjo v ekipnem šprintu lahko dosegli rezultat. Tri dni sem si vzela prosto, sicer pa ni bilo nič hudega."

V zadnjem tednu je Anamarija pridno trenirala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ustreza ji, če se lahko malo odmakne

Slovenska reprezentanca je zadnji teden, potem ko so spustili tekmo svetovnega pokala, izkoristila za kakovosten trening. Lampičevi je deloma tudi ustrezalo, da se je lahko umaknila od tekmovalnega vrveža.

"V večjih reprezentancah se nekateri tekmovalci nenehno menjujejo. To pomeni, da če niso res dobri, odpadejo in imajo pozneje spet priložnost, da se kvalificirajo v ekipo. To pomeni, da pridejo na tekmo motivirani in zagnani in jim tista tekma pomeni vse. Mi pa nenehno hodimo na tekme, tako da nam ustreza, če imamo prost konec tedna. Vseeno nismo bili doma. Opravili smo super priprave v Ramsauu. V četrtek nas čaka še zadnji intervalni trening, nato gremo na pot," je povedala 24-letna tekmovalka, ki ji je žal, da v Oberstdorfu ne bo mogla nastopiti v sobotnem skiatlonu.

Eden izmed razlogov je, da so zdaj bolj osredotočeni na šprint, nekoliko pa jo moti tudi urnik tekmovanja. "Če bi bil vrstni red obraten, torej najprej šprint in nato skiatlon, bi zagotovo štartala v obeh disciplinah. Zdi se mi, da so se malo zmotili v vrstnem redu. Po mojem mnenju bi bilo veliko več prijavljenih, če bi bil skiatlon v nedeljo, ne v soboto."

Letos je Anamarija Lampič že trikrat stala na stopničkah. Foto: Gulliver/Getty Images

Preizkusila se bo tudi na 30-kilometrski razdalji

Po Oberstdorfu naše tekače na smučeh čaka skandinavska turneja, Lampičeva pa se bo v Oslu preizkusila tudi na 30-kilometrski razdalji v klasičnem slogu. "Mislim, da je to sezona, v kateri lahko malo eksperimentiramo, ker ni svetovnega prvenstva in olimpijskih iger."

Ne bo se kar tako predala in upa, da ji bo zdravje služilo "Vem, da bo zelo težko, ni pa nemogoče."

Naša tekačica, ki prihaja iz Valburge, je trenutno prva šprinterka na svetu. Za vrat ji dihata drugouvrščena Švedinja Linn Svahn in njena rojakinja Jonna Sundling. Anamarija se zaveda, da jo čaka težko delo, če bo želela ohraniti prvo mesto.

"Zagotovo se bom borila, da ohranim prvo mesto v šprintu. Vem, da bo zelo težko, ni pa nemogoče. Borila se bom kot levinja, a vedeti moramo, da včasih smuči niso prave, včasih jaz nisem prava … Predvsem upam, da bo zdravje zdržalo do konca sezone," je povedala Lampičeva, ki kljub vsem pritiskom, ki pridejo z vrhunskimi rezultati, ostaja sproščena. "Svoje cilje sem letos že presegla, tako da sem res zelo sproščena in imam še veliko motivacije."