Besede ženske, ki si jih bo verjetno zapomnil za vedno #video

Miha Šimenc, trenutno najboljši slovenski tekač na smučeh v zgodovini Slovenije, je pred dnevi v Val di Fiemmeju v šprintu v klasični tehniki zasedel odlično 8. mesto in za dve mesti popravil najboljši slovenski rezultat, ki ga je prav on dosegel lani v Dresdnu. Dan prej in jutro pred tekmo ni prav nič kazalo na to. Dan pred svojim največjim uspehom je na 15-kilometrski razdalji štartal z mislijo, da nekoliko privarčuje z močmi.

Jutro pred tekmo je bil povsem "podrt". Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vseeno sem si rekel, da bom, če bo šlo, poskušal biti zraven. Začelo se je grozno; s padcem in tudi forma tisti dan je bila zares slaba. Komaj sem tekel, zato sem si rekel, da bom šel do počasi do konca, saj ni imelo smisla. Ko sem se naslednji dan zbudil, sem bil tako 'podrt', kot bi me povozil kamion. Res sem bil povsem izčrpan."

"Pred tekmo sem se močno ogrel, bolj kot po navadi, in že takoj na kvalifikacijah začutil, da bi se lahko ta dan zgodilo nekaj več. Kvalifikacije sem odtekel kar nekoliko preveč zadržano, saj sem v cilj prišel povsem spočit, a sem se kljub temu uvrstil naprej," je uvodoma povedal Šimenc, ki je že takoj po svoji najboljši tekmi dejal, da je bil to zanj najbolj prigaran rezultat.

Ni mu ležala proga, tudi slog ne

Ta rezultat je bil zanj še toliko večje presenečenje, potem ko ga je osvojil v klasični tehniki. V tehniki, ki mu ne ustreza preveč. "Poleg tega je bila proga takšna, ki mi ni bila pisana na kožo. Na koncu je bila dolga ravnina, kjer nisem najmočnejši. Edino, kar mi je ležalo, je bil vzpon, ker sem napadal in tako dobival mesta."

Besede Petre Majdič mu pomenijo veliko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Besede, ki mu veliko pomenijo

V ponedeljek je Petra Majdič dejala, da občuduje, kaj uspeva Anamariji in Mihu. Predvsem zanj je dejala, da se morda premalo zavedamo, kaj mu uspeva. "Veliko mi pomenijo besede Petre Majdič. Nekdo, ki je bil tako vrhunski tekmovalec in tako govori o meni. Lahko se ji le zahvalim. Petra je vsem dekletom utirala pot v svetovnem pokalu in dokazala, da je mogoče. Pri moških takšnega še ni bilo, tako da se Janez (Lampič op. p.) in jaz nekako prebijava naprej. Mislim, da je s tega vidika malo težje, a konkurenca je težka tako pri moških kot tudi pri ženskah."

V Dresden zdaj odhaja povsem miren

Konec tedna ga Dresdnu čaka tekma, od katere veliko pričakuje. Pred sezono je to tekmo označil za vrhunec. Po odličnem rezultatu na novoletni turneji v Nemčijo odhaja še bolj sproščen.

"Tour de Ski mi je pomagal, da grem tja razbremenjen. Sam sem si že dokazal, da pod pritiskom ne tekmujem najbolje. Morda sem s tem, da sem končal Tour, porabil nekoliko več energije, a sem si s tem prinesel mirnost in samozavest, ki mi bo morda v nadaljevanju pomagala," meni 24-letni Logatčan, ki prihaja v najboljša športna leta in je prepričan, da ima še veliko rezerve.

"Vsak je nevaren in vsak je ranljiv." Foto: Grega Valančič/Sportida

Danes se počuti enakovrednega

Prvo leto, ko je nastopil na tekmah svetovnega pokala, je konkurenco gledal z odprtimi očmi in usti. Danes je zgodba povsem drugačna, saj se počuti povsem enakovredno drugim tekmecem. "Mislim, da je bistvo vsega, da se ne obremenjuješ z drugimi. Noben name ne gleda drugače, prav tako tudi jaz ne njih. Vsak je nevaren in vsak je ranljiv," je še povedal Šimec, ki je šele drugi slovenski tekač na smučeh, ki mu je uspelo končati novoletno turnejo. Pred njim je to uspelo Nejcu Brodarju, prvemu trenerju slovenske reprezentance.