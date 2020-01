Primerjava s Petro Majdič: Ob tem se lahko le nasmejim #video

Anamarija Lampič upa, da bo šlo tako tudi naprej. Foto: Gulliver/Getty Images

Anamarija Lampič, slovenska tekačica na smučeh, je v okviru novoletne turneje z zmagama v Lenzerheideju in v Val di Fiemmeju na noge dvignila slovenske ljubitelje športa. Po napornem ritmu tekmovanj se je najboljša slovenska tekačica na smučeh vrnila domov. In kaj je doma počela športnica iz Valburge?

"Včeraj sem cel dan ležala na kavču. Zdi se mi, da sem si to zaslužila (smeh op. p.). Sicer je občutek zares odličen, saj vem, koliko truda in let sem potrebovala, da sem prišla do teh uspehov. Če bo šlo tako naprej – in upam, da bo tudi šlo –, bom zelo zadovoljna in vesela, " je uvodoma povedala Lampičeva, ki kljub vem velikim uspehom ostaja na trdnih tleh. "Mislim, da se še vedno obnašam tako, kot sem se. Še zmeraj se je treba pred tekmo ogreti, testirati smuči, se pogovoriti o taktiki … Vse je isto, kot je bilo."

Foto: Gulliver/Getty Images

Pravzaprav so jo drugi prepričali, da zmore

Poleg dveh zmag je treba poudariti, da je v sklopu novoletne turneje osvojila rdečo majico, ki je bila novost na letošnjem Tour de Ski. Kot je razkrila, sprva niti sama ni verjela, da lahko rdečo majico pripelje na vrh Alpe Cermisa. "Pravzaprav so me drugi prepričali, da bomo našli pot, da sem dovolj močna in da bomo taktično vse naredili. V tem primeru se lahko zahvalim družini, trenerjem in vsem ostalim, ki so mi svetovali in navijali zame."

Primerjava s Petro Majdič: Ob tem se lahko samo nasmejim "S Petro se poznava in ona je zame še vedno vzornica." Foto: Sportida

Ob njenih zadnjih uspehih so jo začeli primerjati s Petro Majdič, našo nekdanjo vrhunsko tekačico na smučeh, kar je ne moti. Majdičeva je v torek za Sportal dejala, da je že dolgo vedela, da je Anamarija tisto pravo dekle, ki ji lahko uspe. "Zavedam se, da me vsi primerjajo s Petro Majdič in da me postavljajo v njene čevlje. Meni je to odlično. S Petro se poznava in ona je zame še vedno vzornica. Ob tem se lahko le nasmejim."

"Osmo mesto, sploh v klasični tehniki, je velik dosežek." Foto: Sportida

Miha Šimenc presenečen, da mu je ostalo toliko energije

Vsekakor ne smemo mimo vrhunskega rezultata Mihe Šimenca, ki je v Val di Fiemmeju postavil nov mejnik slovenskega moškega teka na smučeh. Tam je v sprintu v klasičnem slogu zasedel odlično osmo mesto in postavil nov najboljši rezultat v slovenskem moškem teku. Miha je do neke mere presenetil še samega sebe, saj klasični slog ni ravno njegova paradna disciplina.

"Osmo mesto, sploh v klasični tehniki, je velik dosežek. V bistvu sem bil presenečen, ker mi je ostalo toliko energije na predzadnji dan Tour de Skija. Ob tem se lahko zahvalim trenerju, ki me je spodbujal in verjel, da mi lahko uspe. To je tudi velik zagon za naprej," je z nasmehom na obrazu povedal 24-letnik iz Logatca.

Človek, ki je vseskozi verjel v to zgodbo Ekipa diha kot eno. Foto: SZS

Jasno je, da je z Nejcem Brodarjem, glavnim trenerjem reprezentance, v ekipi zavel nov veter. On je tudi eden izmed tistih, ki so verjeli v zgodbo o uspehu. Zanj zgodba o uspehih še ni končana in prepričan je, da bodo dobri rezultati še prihajali.

"Če je Anamarija pred mano dejala, da upa, jaz v to verjamem. Mislim, da ne samo rezultati, ampak celoten pogon zadaj ima neko energijo in neko pozitivno klimo. Ekipa ne glede na vse diha drug za drugega in verjamem, da se s tem vetrom v jadrih lahko rezultati še dvigajo. Vemo, da je smučarski tek disciplina, kjer je treba delati postopoma, in verjamem, da sledimo svojim ciljem in da bomo še večkrat deležni takšne pozornosti oziroma se srečevali ob takšnih priložnosti," je povedal prvi Brodar.