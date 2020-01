Trener ji nima nič več za povedati

To ni bila samo zmaga, to je bil suveren nastop Anamarije Lampič, ki se lahko pohvali s tremi zmagami na tekmah svetovnega pokala. Lampičeva je bila na sobotni tekmi najboljša vse od četrtfinala. Že takoj po zmagi je trenutno naša najboljša tekačica na smučeh pokazala, da ostaja trdo na tleh in ob tem poudarila, da upa, da s tem ni preveč razvadila svojih navijačev.

Anamarijo Lampič v nedeljo čaka še zadnja tekma v sklopu Tour de Ski. Foto: Gulliver/Getty Images

Peklenski vzpon si bo vzela malo po svoje

Štiriindvajsetletne slovenska športnica pa ob svojih velikih uspehih nikoli ne pozabi na ekipo, ki stoji za njo. Med drugim je izpostavila svoje serviserje in jim čestitala za opravljeno delo. "Smuči so bile res vrhunske," je dejala slovenska športna junakinja.

V nedeljo, zadnji dan Tour de Ski, jo čaka še vzpon na Alpe Cermis, ki je v teku na smučeh znan kot najbolj zahteven vzpon. Tokrat je taktika Anamarije Lampič nekoliko drugačna. "Na vseh dozdajšnjih tekmah sem dala vse od sebe. Potrudila sem se. V nedeljo je še zadnja tekma in tudi zdaj bom dala vse od sebe. Spet imam rdečo majico. Do prvega šprinta po stadionu grem na polno, ko se bo začela proga spuščati proti smučišču mislim, da se bom malo umirila in si bom zadnji vzpon vzela čisto po svoje," je dejala športnica iz Valburge, ki je na Tour de Ski do zdaj zbrala največ točk in ima v lasti rdečo majico.

Anamarija Lampič še enkrat na najvišji stopnički. Foto: Gulliver/Getty Images

Z glavnimi konkurentkami se ni obremenjevala

Do zdaj je zbrala 75 točk, drugouvrščena Rusinja Natalija Neprijajeva, ki je imela v sobotnem šprintu nekaj težav, jih ima 59, tretjeuvrščena Američanka Jessica Diggins pa 58. Lampičeva se pred sobotnim šprintom sploh ni ozirala na glavne tekmice za rdečo majico.

"V bistvu sploh nisem vedela, da je Natalija Neprijajeva padla. V cilju sem videla, da je prišla šesta, ampak nisem vedela, kaj se je zgodilo. Šele potem so mi povedali, da je takoj po štartu padla in zlomila palico. Bilo je zelo zanimivo in zelo sem zadovoljna, da imam rdečo majico in res upam, da jo obdržim do jutri."

Da ne bodo vseskozi prednjačile Skandinavke "Tudi jaz sem zadovoljna, da niso vseskozi na stopničkah Skandinavke, Rusinje in Američanke …" Foto: Gulliver/Getty Images

Že zadnjih nekaj let lahko na tekmah svetovnega pokala lahko vidimo veliko prevlado skandinavskih športnic. Tokrat jim štrene meša tudi naša Anamarija Lampič, že v petek se je na tretje mesto v 10-kilometrskem razdalji v klasičnem slogu zavihtela Nemka Katharina Hennig. "Tudi jaz sem zadovoljna, da niso vseskozi na stopničkah Skandinavke, Rusinje in Američanke … Da se lahko tudi jaz vmešam, prav tako včeraj tudi Nemka. Na ta račun so tekme veliko bolj zanimive in upam, da jih bo čim več," je razkrila Anamarija, ki že nekaj časa več kot uspešno sodeluje z italijanskim trenerjem Stefanom Sarracom. In kaj ji dejal po zmagi? "Rekel mi je, da mi nima kaj več zapovedati. Predvsem, da moram verjeti vase in da moram delati še tako naprej kot sva se zmenila."

Foto: Sportida

Za Miho Šimenca najbolj prigaran rezultat

Velik uspeh za slovenski moški tek je poskrbel Miha Šimenc, ki je postavil nov mejnik. Tokrat je z odličnim tekmo prišel do osmega mesta in poskrbel za novo najboljšo moško slovensko uvrstitev na tekmah svetovnega pokala.

"To osmo mesto je bilo najbolj prigarano do zdaj. Pred tem sem dal skozi pet izjemno težkih tekem in vsakokrat sem imel smolo. Danes se mi je končno sestavilo. Nekako sem čutil, da moram iti do sem. Še dobro, da sem se odločil, da sem nadaljeval Tour de Ski in prišel do te tekme. Zelo dobro sem se počutil in odtekel po svojih najboljših močeh. Zares nisem vedel, da bo tudi v klasiki prišel tako dober rezultat," je po tekmi za Siol povedal Logatčan, ki se ne misli ustaviti pri tem rezultatu.

Morda letos ne, ampak nekoč zagotovo

Sam je že večkrat poudaril, da si enkrat v prihodnosti želi stati tudi na stopničkah. Torej osmo mesto je zanj le vmesna postaja. "Zagotovo. Kot sem že dejal, ciljam na medaljo. Morda letos ne, ampak nekoč zagotovo," je bil odkrit Šimenc, ki meni, da se še mora naučiti tekmovati in biti čim večkrat zraven najboljših.

"Komaj čakam tekmo Dresdnu, kjer bom lahko znova pokazal, kaj zmore." Foto: Vid Ponikvar

In kaj se je Miha najbolj naučil iz sobotne tekme, je bila to prava taktika? "Taktika je na vsaki tekmi drugačna. Vsakič znova se moraš odločiti, kako boš odtekel, oziroma kje lahko izkoristiš svoje prednosti. Danes sem predvsem dokazal, da sem zraven in da sem v dobri formi. Komaj čakam tekmo v Dresdnu, kjer bom lahko znova pokazal, kaj zmorem," je dejal naš najboljši tekmovalec, ki na nedeljski vzpon Alpe Cermis odhaja brez kakršnegakoli pritiska.

"Šel bom toliko, da odtečem. Torej, da pridem do vrha. Vzpon je res nor in če bom potrošil preveč energije ne bi bilo dobro za tekmo v Dresdnu. Tekel bom v svojem ritmu," je še povedal 24-letnik.