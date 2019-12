Slovenska junakinja, ki se boji, da ji bo zablokiral telefon

Mnogi vedo, da je Anamarija Lampič velja za velik talent v smučarskih tekih in bilo je samo vprašanje časa, kdaj bo 24-letni slovenski športnici uspel velik met. To ji je uspelo v Lenzerheideju, ko ji je uspelo pokoriti vso konkurenco. Je ta zmaga presenetila tudi Anamarijo?

"Sploh po Planici sem vedela, da sem sposobna za stopničke. Vendarle moram priznati, da se zjutraj pred tekmo nisem počutila, da bi lahko zmagala. V kvalifikacijah je bil mrzlo in počutila sem se nekoliko čudno. Nisem bila sveža in nisem imela tiste prave energije. Ko se je pokazalo sonce, sem se malo bolj ogrela in steklo je že v četrtfinalu. Videla sem, da sem močna in to držala do konca," nam je uvodoma povedala naša sogovornica, ki nam je v šali dejala, da se boji, da ji bo ob številnih čestitkah zablokiral telefon.

Ne pozna se še povsem dobro. Foto: Grega Valančič/Sportida

Včasih povsem zgreši

Pri Lampičevi se sicer pogostokrat dogaja, da pred tekmo nima najboljšega občutka, na sami tekmi pa se potem izkaže povsem drugače. "Ne vem, morda se še ne poznam tako dobro. Včasih povsem zgrešim. Velikokrat izjavim, ampak ne, da bi se zlagala, ampak dejansko ne vem, kako se počutim, dokler ne štartam. Po kvalifikacijah sem imela še nekaj pomislekov. V četrtfinalu pa sem videla, da sem močna in se te taktike držala do konca."

Tokrat zapletov s tekmovalkami ni imela. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Nova slovenska junakinja iz Valburge, je imela na domači tekmi v Planici kar nekaj težav s sotekmovalkami. Tam so ji "nagajale" predvsem švedske tekmovalke, ki so ji zapirale pot in s tem onemogočile napad na višja mesta oziroma na stopničke. Tokrat teh težav ni imela.

"Danes nisem imela nobenih zapletov. V četrtfinalu sem dobila opomin, da sem ovirala Američanko, ampak mislim, da so tukaj povsem zgrešili. V bistvu sem bila pred njo, sama pa ne morem gledati nazaj. Pravzaprav bi morala biti ona pozorna, saj je ona mene prehitevala. Sicer nisem imela nobenih zapletov. Danes je bila res bila lepa tekma."

Ta zmaga ji pomeni veliko več

Anamariji je leta 2017 nekoliko nepričakovano zmagala na tekmi svetovnega pokala v Pjongčangu. Takrat je slavila v klasičnem slogu, tokrat pa je na najvišjo stopničko stopila v prosti tehniki. In katera zmaga ji pomeni več?

"Zdi se mi, da mi ta pomeni več, ker vem, da sem v tem času napredovala. Dolgo časa sem čakala stopničke in vedela sem, da sem sposobna. Naredila sem velik napredek, odkar sem nazadnje zmagala," je razkrila Lampičeva, ki ugotavlja, da ji je prosta tehnika vse ljubša.

"S trenerjem sva se odločila, da pri tekmah, ki prihajajo, bom nekoliko zategnila ročno zavoro." Foto: Sportida

Taktika se je po tej zmagi spremenila

S to zmago se je Anamarija Lampič v skupnem seštevku Tour de Ski prebila na drugo mesto. Zanjo so se načrti za prihodnje tekme precej spremenili.

"S trenerjem sva se odločila, da pri tekmah, ki prihajajo, bom nekoliko zategnila ročno zavoro. Torej, da bom tekmovala nekoliko bolj po pameti in da čim več moči privarčujem za klasični šprint v Val di Fiemme. Ni lahko. Vse tekme so na zelo visoki ravni. Jaz upam, da bom ponedeljek dobro izkoristila za počitek. Sicer to ne pomeni, da bom ležala. Še vseeno bom šla na trening. Čaka me ura in pol počasnega klasičnega teka," nam je še povedala Lampičeva, ki jo 31. decembra že nova tekma.