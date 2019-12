Anamarija Lampič po veliki zmagi: Zares sem vesela #video

What a finish that was!



Na drugi tekmi novoletne turneje je Lampičeva po fotofinišu premagala Norvežanko Maiken Caspersen Fala. Premagala jo je za pičle tri stotinke sekunde, tretja je bila Rusinja Natalija Neprjajeva (+0,47). Katja Višnar, naša druga predstavnica, je tekmo končala na 15. mestu.

Anamarija Lampič je za finale prihranila najboljše. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najboljše je Anamarija prihranila za finale

Anamarija Lampič je nastopila v prvi četrtfinalni skupini, kjer je zasedla drugo mesto. Naša tekmovalka je bila zelo suverena tudi v polfinalu, kjer je bila prav tako druga. Štiriindvajsetletna slovenska tekmovalka pa je najbolje prihranila za veliki finale. Tam je ugnala vse tekmice in se še drugič v karieri veselila zmage na tekmah svetovnega pokala. Prvič je zmagala na leta 2017 v Pjongčangu. Takrat je slavila v klasičnem šprintu.

Počuti se močno

"Počutim se močno! Šlo je zelo hitro in zares sem vesela. V četrtfinalu sva bili s Fallo zelo blizu, a nisem tekla na vso moč do konca, rekla pa sem si, da jo bom danes še premagala in to mi je uspelo," se je do ušes smejalo Lampičevi v prvi izjavi za mednarodni prenos po zaključku sijajne preizkušnje v sončnem Lenzerheideju.

Vedno nasmejana Anamarija Lampič ima tokrat še toliko več razlogov za smeh. Foto: Grega Valančič/Sportida

V skupnem seštevku tik pod vrhom

Mlada tekmovalka iz Valburge je za zmago prejela 50 točk za svetovni pokal, kjer je zdaj skupno 11., ob bonus sekundah pa je skoraj tudi prevzela vodstvo v seštevku Tour de Skija. Pred njo je po dveh preizkušnjah le Rusinja Neprijajeva s prednostjo ene sekunde, Johaugova na tretjem mestu zaostaja štiri sekunde za našo tekmovalko. S seštevku štirih šprintov letošnje sezone je na petem mestu.

Pred tekmovalci je jutri dan premora, nato pa se bo Tour nadaljeval v torek v Toblachu s preizkušnjo na razdalji v prostem koraku.

Že v domači Planici je dokazala, da je Že v Planici je čutila, da se lahko zavihti med najboljše. Foto: Grega Valančič / Sportida

Pred tednom dni je Anamarija Lampič v domači Planici razlagala, da vidi napredek tudi v prostem slogu. V izredno težkih razmerah je v Planici na koncu zasedla peto mesto. Kljub zelo dobrem rezultatu je razlagala, da če bi imela odprto pot, bi se lahko borila za medaljo. V Lenzerheideju jo je imela in se povsem zasluženo zavihtela na najvišjo stopničko.

Miha Šimenc je tekmo končal v snegu. Foto: Sportida

Velika smola Mihe Šimenca

Miha Šimenc je tekel v četrti četrtfinalni skupini v moški konkurenci ob Američanu Loganu Hannemanu, Rusu Glebu Retivykhu, Francozu Richardu Jouveju, domačinu Romanu Furgerju in Norvežanu Janu Thomasu Jenssenu. Šimenc je začel preudarno, žal pa se je vse zapletlo in podrlo po drugem vzponu na most. Šimenc je v levi ovinek za mostom zapeljal kot tretji, Norvežan Jenssen ga je želel prehiteti po notranji strani, a sta se zapletla in Norvežan je padel na našega tekmovalca, ki nato niti ni nadaljeval s tekom. Konec tedna, ki ga bo Šimenc verjetno hitro želel pozabiti, potem ko je že včeraj odletel s proge in pri tem precej poškodoval smuči.