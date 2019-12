Dekle, ki ji ekstremne razmere očitno ustrezajo #foto

V Planici so pod streho spravili prvi dan svetovnega pokala v smučarskih tekih. Tekma je potekala v res ekstremnih razmerah. Vseskozi je padal dež, vmes tudi leden. Od naših je bila najbolj uspešna Anamarija Lampič, ki je tekmovanje končala na petem mestu. Vseeno je bila po koncu malo razočarana. Za trenutek je bila tudi jezna na švedsko tekmovalko, ki ji je zaprla pot in ji s tem preprečila boj za stopničke.

Za Anamarijo je bilo to četrti posamični finale v karieri. Pravzaprav je to njena najboljša uvrstitev v šprintu v prosti tehniki, tako da smo pri Lampičevi na koncu vseeno videli nasmeh na njenem obrazu. Anamarija je pohvalila tudi organizatorje, saj je bila proga kljub ekstremnemu vremenu zelo dobro pripravljena in upa, da bo tako tudi jutri na ekipnih tekmah.

"Malo sem bila jezna, ampak drugače sem vseeno zadovoljna. Moram še naštudirati te Švedinje (smeh op. p.)." Foto: Grega Valančič/Sportida

Zadovoljna je bila tudi s svojim pristopom na tekmi. Šla je korak za korakom in vedela je, da je na tej progi pomemben oziroma ključ do uspeha dober štart. Nekoliko se ji je zalomilo le v finalu.

"V finalu sem si zadala, da moram dobro štartati, tako kot že pred tem. V zadnjem vzponu sem imela prosto pot in videla sem že, da se bom borila za stopničke. Ena od Švedinj … Stina (Nilsson op. p.) me je videla in skočil pred menoj. V tistem trenutku sem izgubila hitrost in nisem imela možnosti za stopničke. Malo sem bila jezna, ampak drugače sem vseeno zadovoljna. Moram še naštudirati te Švedinje (smeh op. p.)," je uvodoma povedala 24-letna slovenska tekmovalka.

Proga je samo videti ozka

Zdelo se je, da je bila današnja proga precej ozka in da tekmovalke niso imele pravega prostora za prehitevanje. Naša sogovornica ni ravno takšnega mnenja. "Morda je videti tako, ker je veliko zavojev. Proga je zelo dinamična in če nisi v ospredju, se ne moreš prebiti naprej. Mislim, da je na tej progi ključno, da se giblješ med prvimi tremi, če želiš biti v ospredju."

Anamarija Lampič se spominja tekme še v hujših razmerah. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ekstremne razmere ji očitno ustrezajo

Lampičeva na tekmah svetovnega pokala še nima veliko kilometrine. Zato smo jo vprašali, če je že kdaj nastopila v tako težkih vremenskih razmerah. Spomnila se je na tekmo v Oberstdorfu. "Lahko rečem, da so bili pogoji tokrat zares težki. A videti je, da mi kar ustrezajo ekstremne razmere. Se pa spominjam, leto ali dve nazaj v Oberstdorfu, ko so bile še hujše razmere. Bil je veter, strele, dež, … Takrat je bila tekma res odpovedana. Vesela sem, da so izpeljali današnjo tekmo."

"Zagotovo bo zelo zanimiva tekma. Sploh zaradi pogojev." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ekipna tekma bo še bolj zanimiva

Za njo in ostale naše tekmovalce je to šele prvi polčas. V nedeljo jih čaka še ekipna tekma. Ravno v tej disciplini, sicer v klasiki, sta lani skupaj z Katjo Višnar na svetovnem prvenstvu osvojili srebro. Zato ima tudi v ekipni tekmi visoka pričakovanja.

"Zagotovo bo zelo zanimiva tekma. Sploh zaradi pogojev. Napovedujejo, da bi se padavine spremenil v sneg. Mislim, da smo se v zadnjih dveh dneh kar navadili na razmere. Bomo videli, kako bo. Verjetno zanimivo," je še povedala Lampičeva, ki je odhitela v hotel, saj se želi čim bolj regenerirati za nedeljsko tekmo. Časa nima prav veliko, saj bodo kvalifikacije v ekipni tekmi že ob deveti uri zjutraj.