V deževni Planici Anamarija Lampič odlična peta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem pokalu v Planici je Anamarija Lampič, slovenska tekačica na smučeh, v šprintu v prosti tehniki osvojila odlično peto mesto. Katja Višnar se je poslovila v polfinalu in bila na koncu deveta. Med moškimi je v četrtfinalu od naših nastopil Janez Lampič, a je tam tudi obstal.

Anamarija Lampič je še enkrat več dokazala, da se prebija v svetovni vrh, potem ko je v domači Planici osvojila peto mesto. Lampičeva je finale zelo dobro začela in bila nekaj časa celo v vodstvu. Pozneje so v ospredje prišle dve Švedinji in dve Američanki. Na koncu je zmagala Švedinja Jonna Sundling, druga je bila njena rojakinja Stina Nilsson, tretja pa Američanka Julia Kern.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Jutri morate priti"

Za Lampičevo je to najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu v šprintu v prosti tehniki. Pred tem je bilo to šesto mesto iz lanske sezone v Falunu. Ne smemo pozabiti, da ima Anamarija v svoji vitrini že zmago iz svetovnega pokala. Leta 2017 je v Pjongčangu zmagala v klasični tehniki. V soboto je bilo v Planici slabo vreme, a se je vseeno nabralo nekaj navijačev. "Iz srca se zahvaljujem, da ste prišli navijati. V nedeljo morate priti, ker bo še bolje kot danes," je takoj po nastopu povedala trenutno naša najboljša tekačica na smučeh.

Katja Višnar Foto: Grega Valančič / Sportida

Lep uspeh je uspel Katji Višnar, ki je tekmovanje končala v polfinalu. Višnarjeva je nastopila v isti skupini kot Lampičeva. Na koncu ji je malo zmanjkalo za finale in svoji skupini zasedla četrto mesto. Na koncu je to zadostovalo za 9. mesto.

Alenka Čebašek je bila v četrtfinalu četrta v skupini in končala tekmovanje na 20. mestu. V četrtfinalu je od naših nastopila tudi Vesna Fabjan. Besničanka je bila v svoji skupini zadnja in se ni uvrstila naprej (29. mesto). Od naših tekmovalk je v kvalifikacijah obstala le Anita Klemenčič, ki je bila 39.

Janez Lampič je obstal v četrtfinalu. Foto: Grega Valančič / Sportida

Med moškimi je slovensko čast reševal Janez Lampič

V izločilnih bojih smo med moškimi imeli le enega slovenskega predstavnika. Janez Lampič je nastopil v prvi četrtfinalni skupini in zasedel zadnje mesto. Kljub temu je to za Lampiča spodbuden rezultat. V letošnji sezoni je še drugič osvojil točke svetovnega pokala, potem ko je v Planici zasedel 27. mesto. Na uvodni tekmi v Ruki je bil 24.

Med moškimi je zmagal Francoz Lucas Chanavat, drugi je bil Italijan Federico Pellegrino, tretji pa Norvežan Erik Valnes.

Nekoliko je razočaral Miha Šimenc, ki je kvalifikacije končal na 36. mestu in se kmalu poslovil od tekmovanja. V kvalifikacijah je nastopilo tudi nekaj mladih slovenskih tekmovalcev. Andrej Jenko je bil 59., Miha Jan 63., Vili Črv 65., Benjamin Črv 73., Gal Gros pa je bil 74.

Kljub slabemu vremenu se je zbralo nekaj navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dež, dež in še enkrat dež

Planiškim delavcem uspel čudež

Velik zaslug, da je tekma sploh bila, so zaslužni planiški delavci. Ti so kljub izdatnemu nočnemu deževju dobili boj z naravo in žirija tekmovanja je danes zjutraj potrdila, da tekme v šprintu niso ogrožene.

Preberite še: