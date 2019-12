Brez skrbi, Anamarija je v varnih rokah #video

Na letošnji uvodni tekmi svetovnega pokala je Anamarija zasedla 9. mesto v šprintu, na desetkilometrski razdalji pa je bila 14. Foto: SZS

Njeni rezultati so na začetku sezone veliko boljši kot lani. Na zadnji tekmi svetovnega pokala v Davosu je bila v šprintu 12., na desetkilometrski razdalji pa 18. Če gledamo lanske rezultate na švicarskem prizorišču, je bila v šprintu 33., na deset kilometrov pa šele 52. Rezultati kažejo, da Anamarija iz sezone v sezono kot tekmovalka raste. In kaj je pripomoglo k boljšim rezultatom na uvodu sezone?

"Mislim, da tako trening kot tudi razmišljanje. Šele po zadnji tekmi sem ugotovila, da Davos ni tako slabo prizorišče, kot sem mislila pred tem. Razlog je mogoče to, da pred tem tam nisem dosegala dobrih rezultatov," nam je uvodoma povedala 24-letna tekmovalka, ki poudarja, da je Davos zaradi višine vseeno nekoliko specifično prizorišče.

Anamarija Lampič upa na zimsko vreme tudi v Planici. Foto: SZS

Premalo je šla na nož, sledil je padec

S kvalifikacijami sprva ni bila najbolj zadovoljna, bila je kar nekoliko presenečena, ko je osvojila 15. mesto. "V nadaljevanju pa se je samo stopnjevalo. Zdi se mi, da sem bila sposobna za finale, če bi v polfinalu v drugem krogu šla malo bolj na nož in ne bi čakala do zadnjega vzpona. Tam namreč nisem imela pravega prostora za napad, zaradi česar sem izgubila stik z vodilnima tekmovalkama. Pozneje sem se še ujela v past. Švedska tekmovalka mi je zapeljala čez smučke, tako da sem padla. Škoda, a vseeno sem videla, da sem močna in da sem zraven. Zdaj bom z večjim veseljem še bolj trenirala."

Kaj je Anamarija Lampič povedala dva dni po padcu?

Ko je padla, je kar pokalo

Marsikomu je v šprintu zastal dih, ko je Anamarija v ciljnem šprintu v Davosu padla in morda zapravila celo uvrstitev v finale. Čeprav naša sogovornica še danes nekoliko čuti bolečine, je prepričana, da bo do konca tedna, ko jo čaka tekma v Planici, popolnoma pripravljena.

"Takoj po padcu sem čutila bolečine v hrbtu. Pri padcu je bila namreč velika rotacija, in ko sem padla, mi je v telesu vse popokalo. Zdaj nimam več takšnih bolečin v hrbtu. Dan pozneje sem se zbudila z bolečinami v vratu. Mislim, da bo trajalo še kakšen dan ali dva in vse bo v najlepšem redu. Letos imamo tudi svojo fizioterapevtko, sicer je tudi moj fant fizioterapevt, tako da ni težav," je razlagala Anamarija in v smehu zatrdila, da je v varnih rokah.

Anamarija Lampič bo letos že tretjič nastopila na svetovnem prvenstvu v Planici. Foto: Sportida

V Planici upa na vremenski čudež

Pred slovenskimi tekmovalci je na sporedu najpomembnejša tekma. Anamarija je v Planici najboljši rezultat v posamični konkurenci dosegla z 12. mestom (10 kilometrov). V šprintu je bila pred dvema letoma 13. Tekmovalka iz Valburge pri Smledniku je potihoma priznala, da ji proga v Planici ne ustreza najbolj. Nič kaj obetavna v prihodnjih dneh ni niti vremenska napoved v Planici.

"Če gledamo konfiguracijo proge, je ta zelo hitra in kratka. Mogoče mi to ne ustreza najbolje, ker je proga zares šprinterska. Jaz bi dodala še kakšnih sto metrov proge, ampak tako pač je. Glede vremena upam, da bo zdržalo. Napovedujejo visoke temperature … Bomo videli, kaj bo. Začetek sezone je bil zares zimski in upam na čudež v Planici, torej da bodo nižje temperature in da vsaj ne bi bilo dežja. Vsekakor sem pred tekmo optimistična," je še povedala Lampičeva, ki si veliko obeta tudi od nedeljskega ekipnega šprinta. V tej disciplini sta lani skupaj s Katjo Višnar osvojili srebrno medaljo.