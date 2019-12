Padec in bolečina v vratu je ne bosta zaustavila

V Planici bo v soboto najprej na sporedu posamični šprint v prostem slogu, v nedeljo pa najboljše tekmovalce čaka še ekipni šprint. Disciplina, v kateri sta lani Anamarija Lampič in Katja Višnar na svetovnem prvenstvu zasedli srebro. Veliko oči bo uprtih prav v omenjeni dve tekmovalki.

"Zgodilo se je tako hitro ..."

Lampičeva je glede na lani sezono začela veliko bolje. V Ruki je v šprintu v klasičnem slogu zasedla 9. mesto, kar je letos tudi njena najboljša uvrstitev. Zadnji konec tedna je v švicarskem Davosu v prosti tehniki v šprintu zasedla 12. mesto, zelo dobro pa se je odrezala tudi na razdalji. Ti rezultati so zagotovo dobre napovedi pred domačo tekmo v Planici, čeprav je v soboto v šprintu nerodno padla, potem ko ji je tekmovalka zapeljala na smuči. Zaradi tega še danes čuti bolečine v vratu.

"Zgodilo se je tako hitro … Pravzaprav ne vem, kako je do tega sploh prišlo. Padci se dogajajo. Drugič ji bom vrnila," je v šali povedala vedno nasmejana slovenska tekmovalka, ki že pogleduje naprej proti novim tekmam in upa, da bo imela v Planici srečo na svoji strani.

"Tekmo v Davosu sem morala čim prej pozabiti, ker zame ni bila najboljša." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Najboljšo uvrstitev letos je na tekmah svetovnega pokala dosegla Katja Višnar, naša najbolj izkušena tekmovalka v reprezentanci. Na uvodni tekmi v Ruki je zasedla osmo mesto, medtem ko bo tekmo v Davosu čim prej pozabila, saj je tam obstala v kvalifikacijah.

"Tekmo v Davosu sem morala čim prej pozabiti, ker zame ni bila najboljša. Mislim, da ni krize, saj sem bila še ne dolgo nazaj v odlični formi. V Ruki sem zelo dobro tekla, tako da ni nobenega preplaha. Veselim se že Planice," je povedala Višnarjeva, ki se sicer zelo dobro ujame z veliko mlajšimi kolegicami v reprezentanci.

"To so mladi in sproščeni tekmovalci in lahko rečem, da mi to ustreza. Je pa res, da imam doma že družino, tako da sem malo več doma," je dodala Katja in se dotaknila še prihajajoče tekme v Planici.

Miha Šimenc je po bolezni na pravi poti Miha Šimenc je hitro našel pravo formo. Foto: Vid Ponikvar

Pri moških velike upe polagajo na Miho Šimenca in Janeza Lampiča. Oba sta se letos že prebila do točk svetovnega pokala. Najboljši rezultat je dosegel Šimenc, ki se je na začetku sezone boril z boleznijo, v Davosu pa je pokazal, da je na pravi poti, zasedel je namreč 23. mesto. Domača tekma v Planici mu je še dodatna spodbuda.

"Že pred začetkom sezone smo si za cilj zadali to tekmo in zdaj jo vsi komaj čakamo. Res se je že veselim. Po Ruki sem moral počivati zaradi bolezni. Po tem smo trenirali in forma spet prihaja. V Planici se bom potrudil po svojih najboljših močeh. Upam, da presežem dozdajšnje rezultate. Kako visoko bom, pa se pustimo presenetiti," je povedal 23-letni Logatčan.