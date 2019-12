Lampičeva kljub bolečinam znova med dvajseterico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anamarija Lampič je prišla do nove lepe uvrstitve. Foto: SZS

Slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič je kljub bolečinam v vratu, ki jih je povzročil sobotni padec pred zaključkom polfinalnega sprinta, danes dobro opravila s tekmo svetovnega pokala v Davosu na razdalji in zasedla 18. mesto. Na 10 km razdalji v prosti tehniki je zmagala letos še neporažena na razdalji Norvežanka Therese Johaug.

Druga je bila še ena Norvežanka Heidi Weng, ki je zaostala pol minute, tretja pa Američanka Jessica Diggins z zaostankom 36 sekund. Lampičeva je na 18. mestu zaostala minuto in 47 sekund.

Poleg Lampičeve je bila na startu še ena Slovenka. Alenka Čebašek je z zaostankom treh minut osvojila 59. mesto.

Lampičeva je začela počasneje, nato pa je iz metra v meter stopnjevala ritem in se prebila do končnega 18. mesta, medtem ko je bila po 2,2 km še na 32. mestu. Na koncu ji je do prve petnajsterice, kjer je v Ruki že bila, zmanjkalo deset sekund.

Lampičeva, ki je dosegla najboljši izid na deset kilometrov v drsalnem koraku s posamičnim startom, je bila s svojim tekom zadovoljna: "Danes sem se zbudila z bolečinami v vratu zaradi včerajšnjega padca. Zelo sem presenečena nad današnjo tekmo. Šla sem zelo hitro, dala sem si tempo in držala celih deset kilometrov."

"Danes sem imela dobro startno pozicijo, saj lahko tekmovalke loviš. Če startaš vmes, te lahko ostale tekmovalke hitro zavedejo in greš preko sebe. Ko sem pretekla en krog, me je ujela Heidi, poskušala sem ji slediti, a je bila prehitra. Sto metrov pa sto metrov in enkrat bom mogoče zraven," je povedala Lampičeva.

Svetovni pokal se bo nadaljeval prihodnji konec tedna v Planici, ko bosta na sporedu dve sprinterski preizkušnji, najprej v posamični, nato pa še v ekipni konkurenci, v kateri sta februarja Lampičeva in Katja Višnar na svetovnem prvenstvu v klasični tehniki osvojili srebrno medaljo.

Izidi tekme svetovnega pokala v smučarskem teku v Davosu in skupni vrstni red: Ženske, 10 km prosto: 1. Therese Johaug (Nor) 25:02,7

2. Heidi Weng (Nor) + 30,6

3. Jessica Diggins (ZDA) 36,4

4. Teresa Stadlober (Avt) 48,9

5. Krista Parmakoski (Fin) 53,6

6. Kerttu Niskanen (Fin) 1:01,0

...

18. Anamarija Lampič (Slo) 1:47,8

59. Alenka Čebašek (Slo) 2:57,3

... Skupni vrstni red: 1. Therese Johaug (Nor) 541

2. Heidi Weng (Nor) 396

3. Jessica Diggins (ZDA) 345

4. Sadie Maubet Bjornsen (ZDA) 280

5. Krista Parmakoski (Fin) 276

6. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Nor) 272

...

20. Anamarija Lampič (Slo) 101

37. Katja Višnar (Slo) 30

...

