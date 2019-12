Dež v Planici: Mi se učimo, da razmere ne vplivajo na nas

V slovenski reprezentanci v teku na smučeh se krepi tudi moški del ekipe. Zato je najbolj zaslužen Miha Šimenc, a letos je do točk prišel tudi Janez Lampič. Oba si želita, da bi v Planici prišla do čim boljšega rezultata. Predvsem Šimenc je poudaril, da ga mokre razmere na progi ne motijo.

Štart v Ruki ni bil najboljša odločitev

Za Miho Šimenca, ki je lani dosegel najboljši slovenski moški rezultat na tekmi za svetovni pokal (10. mesto), se sezona ni začela najbolje, saj ga je tik pred uvodno tekmo svetovnega pokala izdala bolezen.

"Pred Ruko smo res veliko trenirali in načrtno sem si vzel dan prosto. V tistem dnevu je prišlo ravno do obratnega učinka. Namesto da bi se spočil, je udarila bolezen. Enostavno je bilo preveč treninga. Nato sem v Ruki štartal, ne glede na to, da nisem bil 100-odstotno pripravljen. Želel sem si iti na štart, ampak sem pozneje ugotovil, da to ni bila ravno najboljša odločitev. Odšel sem domov, se spočil in našel pravo pot do prave forme," je uvodoma povedal Šimenc, ki je v Davosu že kazal znake boljše forme.

Miha Šimenc je v Davosu v šprintu zasedel 23. mesto. V Planici si želi še boljšega rezultata. Foto: Sportida

Ne zanimajo ga samo izločilni dvoboji

"Davos je bil zame odlična tekma. Seveda, želel sem si uvrstiti v polfinale, saj je moj cilj na tekmi, da se prebijem čim dlje, ne samo v izločilne dvoboje. Pokazal sem, da sem zraven, da sem v dobri formi in da se znam boriti za pozicije. Nekaj rezerv še imam," je povedal Logatčan, ki se ne obremenjuje s slabimi vremenskimi razmerami. Konec tedna je namreč v Planici napovedan dež.

Mokra proga bi lahko bila njegova prednost

"Mi se učimo, da razmere ne vplivajo na nas. Tek na smučeh je šport na prostem. Vsakršne razmere moraš sprejeti in jih obrniti sebi v prid. Meni sicer ustrezajo bolj trde proge, ampak se dobro znajdem tudi na mehkih. Sem med lažjimi tekmovalci in to je lahko tudi prednost zame. Bomo videli, kako bo z dežjem. Jaz vem, da bodo organizatorji naredili vse, da bo proga dobro pripravljena," je optimističen Šimenc.

In kaj meni o progi v Planici? "Zame je vrhunska. Na njej smo že velikokrat trenirali. Poznamo jo na pamet, saj smo poleti trenirali vsak zavoj. Proga je kratka, a zelo težka."

Janez Lampič je letos tudi prišel do točk svetovnega pokala. Na tekmi svetovnega pokala v Ruki je bil 24. Foto: SZS

Veliko si lahko obetamo tudi v ekipnem šprintu, ki bo na sporedu v nedeljo. Miha Šimenc in Janez Lampič sta bila lani na svetovnem deveta. Dobrega uspeha pa si želita tudi pred domačimi navijači.

"Lani sva dokazala, da sva sposobna dobrega rezultata. Za Planico sva motivirana in ta tekma je za naju kot svetovno prvenstvo. Dala bova vse od sebe in poskušala pri vrhu mešati štrene. Naloga ne bo lahka, ker nihče od fantov ne počiva. Upam, da bova imela dovolj moči."