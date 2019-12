Na uvodni tekmi svetovnega pokala v Ruki je Katja Višnar v klasičnem šprintu osvojila 8. mesto, kar je bila lepa popotnica za nadaljevane sezone. Višnarjeva, ki je bila leta 2014 na Finskem že druga, je razkrila, da je bila zelo zadovoljna z osmim mestom, glede na to, da še ni bila v najboljši formi. Imela je namreč zelo malo hitrih treningov.

Katja Višnar ne želi iskati razlogov za ponesrečeno tekmo v Davosu, ko je bila 31. Foto: Sportida

Slaba tekma, ki jo je že pozabila

Po načrtih pa ni šlo v Davosu v Švici, kjer je 35-letna slovenska tekmovalka zasedla 31. mesto in obstala v kvalifikacijah. Katja je priznala, da je bil ta rezultat daleč pod pričakovanji, a njene misli so usmerjene že na tekmo v Planici.

"Tekma v Davosu ni bilo tisto, kar sem si želela. Zato sem jo hitro pozabila in niti nisem želela iskati razlogov. Treba je vedeti, da je proga v Davosu zelo zahtevna. Zdaj so vse misli usmerjene v Planico. Mislim, da sem tam, kjer sem si želela biti. Forma je prava in tudi počutim se v redu."

Katja Višnar in Anamarija Lampič na prireditvi športnik leta Foto: Sportida

Spraševala se je, zakaj jim ni večkrat uspelo

Konec tedna bo v Planici v soboto na sporedu posamični šprint v prosti tehniki, v nedeljo pa jih čaka še ekipni šprint. To je disciplina, kjer sta naša sogovornica in Anamarija Lampič na lanskem svetovnem prvenstvu v Seefeldu osvojili srebro. Za to sta v torek na prireditvi Športnik leta prejeli tudi priznanje. Blejka je prepričana, da jim dober rezultat v ekipnem šprintu uspe tudi v Planici.

"Mislim, da smo dekleta v ekipnih tekmah zelo močna. Zmeraj sem se spraševala, zakaj nam na tekmah svetovnega pokala ni večkrat uspelo priti višje. Imeli smo nekaj dobrih rezultatov, ne pa tiste stopničke, ki smo si jih tako želeli."

Spomin na lansko drugo mesto s svetovnega prvenstva je še vedno živ. Foto: Sportida

Ne smemo pozabiti na ekipni šprint

"Ekipna tekma je zahtevna tudi za serviserje. Prav tako morata obe tekmovalki imeti dober dan. Poleg tega je veliko predaj in zapletov. Kot ste lahko videli v Seefeldu (na lanskem svetovnem prvenstvu, op. p.), se mora na takšni tekmi vse sestaviti. Mislim, da so stopničke dosegljive tudi v Planici. Ne smemo pozabiti na ekipni šprint, ampak najprej so vse misli usmerjene v posamično tekmo. Mislim, da si vsaka od nas želi narediti najboljši rezultat v posamični tekmi," ki za progo v Planici meni, da je zelo tehnična in zavita.

"S štarta se sprva spustiš navzdol, kar na velikih tekmah ni v navadi. Proga je zahtevna in po navadi v Planici zmaga tisti, ki je močnejši, saj sta zadnji vzpon in ravnina v cilj dovolj dolga. Mislim, da bodo boji kar izenačeni, tako da lahko pričakujemo veliko akcije."