Tekma v Planici za zdaj ni ogrožena #video

Planica bo v soboto in nedeljo gostila tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v prosti tehniki. Prvi dan je na programu posamični sprint, v drugem pa je predviden ekipni sprint. Kar precej težav pa je organizatorjem povzročilo pretoplo vreme za ta čas zime, vendar ocenjujejo, da imajo vse skupaj pod nadzorom in bodo tekmovanje lahko izvedli.

"Probleme imamo zaradi pretoplega vremena, a ocenjujemo, da imamo dovolj snega, ki pa je le na progah. Menimo, da bomo vzdržali in pripravili tekmovanje po programu, če bo vreme ostalo tako, kot je sedaj. Prav tako imamo še nekaj snega na zalogi in ga bomo po potrebi namestili tam, kjer bi bilo najbolj potrebno," je za STA dejal generalni sekretar organizacijskega komiteja (OK) Planica Primož Finžgar.

V soboto, 21. decembra, se bodo ob 11. uri začele kvalifikacije, ob 13.30 pa je na programu finale. Dan pozneje bosta ekipni tekmi za tekačice in tekače, tekmovanje se bo začelo ob 9. uri, ob 11.10 pa bo začetek finalnih bojev.

Slovenska reprezentanca, ki se bo javnosti predstavila v petek, vadi v dolini pod Poncami, kamor v četrtek pridejo tudi tuje reprezentance z vsemi najboljšimi tekačicami in tekači v sprintih na svetu. Prijavljenih je 174 tekmovalk in tekmovalcev iz 25 držav.

"V tej sezoni, v kateri ni olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva, bo prvi cilj naše reprezentance gotovo uspešen nastop na domači tekmi v Planici," je izpostavil direktor Smučarske zveze Slovenije (SZS) Franci Petek, prav to pa poudarjajo tudi vodstvo tekaških disciplin in tekmovalci.

Anamarija Lampič bo eno glavnih orožij na domači tekmi v Planici. Foto: SZS

V Planici 14 slovenskih tekmovalcev

V Planici bo nastopila 14-članska slovenska reprezentanca, manjkala bo le, tako kot v tej celotni zimi, poškodovana Eve Urevc. Nastopili bodo Anamarija Lampič, Katja Višnar, Alenka Čebašek, Vesna Fabjan in Anita Klemenčič ter Miha Šimenc, Janez Lampič, Benjamin in Vili Črv, Miha Ličef, Luka Markun, Andrej Jenko, Miha Jan in Gal Gros.