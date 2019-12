Slovenski tekačice in tekači v Planici normalno trenirajo

Slovenska reprezentanca v smučarskem teku bo na tekmi za svetovni pokal v Planici konec tedna nastopila s 14 predstavniki, vsi so zdravi in kljub precej visokim temperaturam za ta čas brez težav trenirajo na progah. Vodja reprezentance Nejc Brodar je dejal, da jih nekoliko skrbi le napovedan dež.

"Treningi potekajo brez težav. Proga za zdaj 'drži' in je kompaktna in trda. Vadba je zelo dobro potekala, najbolj pa se bojimo napovedanih padavin konec tedna. Tekmovalci in serviserji so pripravljeni na vse mogoče scenarije. Mislim, da bo vse skupaj dobro potekalo in da tekme bodo," je pojasnil Brodar.

"Tudi tuje ekipe počasi prihajajo, tu so že Finci, Rusi, nekaj predstavnikov iz nekdanjih jugoslovanskih republik, prihajali pa bodo še v prihodnjih urah. Šele v petek je na programu uradni trening. Kar zadeva našo ekipo, vseh pet deklet in devet fantov je zdravih, tako da bodo v soboto na posamični tekmi nastopili vsi. Cilj je, da bi bila peterica v točkah za svetovni pokal, pri dekletih pa bi lahko imeli tudi finalistko," je napovedal Brodar.

V soboto se bodo ob 11. uri začele kvalifikacije posamične tekme, ob 13.30 pa je na programu finale. V soboto se bo ekipno tekmovanje začelo ob 9.00, ob 11.10 pa bo začetek finalnih bojev.

Slovenske barve bodo zastopali Anamarija Lampič, Katja Višnar, Alenka Čebašek, Vesna Fabjan in Anita Klemenčič ter Miha Šimenc, Janez Lampič, Benjamin in Vili Črv, Miha Ličef, Luka Markun, Andrej Jenko, Miha Jan in Gal Gros.