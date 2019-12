Organizatorji v Planici še niso obupali. Kaj bo prinesla noč? #video

Odpoved uradnega treninga v Planici postavlja mnogo vprašanj, o usodi samega tekmovanja pa bo več znanega že jutri zjutraj. Naši tekmovalci so se kljub temu nemoteno pripravljali na tekmo, pomanjkanje testiranja smuči pravzaprav niti niso občutili.

"Malce sem se pogovarjala tudi s preostalimi tekmovalci, katerih prvi vtisi niso ravno najboljši." Foto: Sportida

Anamarija Lampič je ena izmed glavnih orožij na domači tekmi in meni, da bodo imeli organizatorji kar nekaj težav s snegom.

"Včeraj in v sredo smo lahko preizkusili progo, kar je prednost pred preostalimi. Kar sem videla progo, se mi zdi, da je s snegom kar težava, in videli bomo, kako jim bo uspelo izpeljati vse skupaj. Proga je sicer po konfiguraciji enaka, kot je bila pred tremi leti, le sneg je pač drugačen. Malce sem se pogovarjala tudi s preostalimi tekmovalci, katerih prvi vtisi niso ravno najboljši. Danes so namreč vsi preostali prvič videli progo, do tekme je niti ne bodo mogli preizkusiti in zato niso ravno najbolj zadovoljni."

"Pripravljali smo se kot pred vsako tekmo svetovnega pokala." Foto: Sportida

Šimenc: Res upam, da bodo tekmo izpeljali

V moški konkurenci v slovenski reprezentanci največ pričakujejo od Mihe Šimenca, ki se po bolezni na začetku sezone vrača v pravo formo. Šimenc tudi meni, da so imeli srečo, da so lahko proge testirali v sredo in četrtek.

V sredo smo na progi naredili glavni trening in mislim, da imam zato kar veliko prednost pred tistimi, ki so pripotovali šele včeraj in proge sploh še niso videli. Glede na to, da je danes trening odpadel, smo hitro poiskali alternativne rešitve. Šli smo na rolke ali pa na kros, pripravljali smo se kot pred vsako tekmo svetovnega pokala. V glavi imamo, da zagotovo tekma bo, takšna je bila tudi priprava," je povedal Šimenc, ki si pred domačo tekmo ne želi nalagati velikega pritiska. V soboto bo zagotovo večji pritisk. Že med sezono smo si zadali cilj za to tekmo, ki pomeni enega izmed vrhuncev sezone. Res upam, da bo tekma izpeljana in da tudi sam odtečem po najboljših močeh."

Kaj bo prinesla noč? "Kaj bo prinesla noč, bomo videli jutri zjutraj." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nejc Brodar, glavni trener slovenske reprezentance, je prepričan, da bo organizator storil vse, da bo tekmovalcem omogočil enakovredne nastope za vse. "Kaj bo prinesla noč, bomo videli jutri zjutraj. Včeraj smo naredili dobro potezo, ko smo že testirali večino smuči. Sicer smo se nadejali, da bomo danes imeli še trening, a na koncu se je izkazalo, da ga ne bo. Pričakujem, da bo proga jutri odprta zelo malo, da bodo skrajšali dostop na minimum. Mislim, da je servis navajen delati v teh pogojih. Včeraj sama proga ni bila slaba, bila je precej kompaktna, precej trdna. Osnovne informacije, ki smo jih želeli, smo v zadnjih dneh dobili in verjamem, da nam bo zato jutri veliko lažje."

Sprø forhold før siste vcuprenn i Planica. Grønne omgivelser. Utøvere bekymret for løypetraseen (høy fart og enkelte steder smal trasé). Fare for avlysning pga plussgrader og regn. Og skitesting i hoppbakken.... pic.twitter.com/RZcbWUv8Jh — Mikal Aaserud (@mikal_aaserud) December 20, 2019