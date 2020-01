Lampičeva do nove zmage!

Slovenska tekačica na smučeh Anamarija Lampič je vknjižila še drugo zmago v svetovnem pokalu v enem tednu. Potem ko je bila preteklo nedeljo v Lenzerheideju najboljša na šprintu v prosti tehniki, je tokrat v Val di Fiemmeju vso konkurenco ugnala še v klasičnem koraku.

24-letna Slovenka je pred prihodom v ravnino tekla na petem mestu, nato pa vztrajno napadala in prehitevala tekmice. Na koncu je najbližjo zasledovalko, Norvežanko Astrid Jacobsen, ugnala za 22 stotink sekunde. Na tretjem mestu je končala najboljša v kvalifikacijah, Američanka Jessica Diggins.

"Neverjetno. Zelo sem vesela, tu sem prvič tekla v klasičnem koraku, izvrsten dan je za mano. Moj načrt je bil, da sem zadaj ter da napadem na zadnjem vzponu," je takoj po zmagi v televizijski izjavi dejala Lampičeva.

Za Lampičevo je to tretja zmaga v svetovnem pokalu. Februarja je na prizorišču zadnjih zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu v okrnjeni konkurenci prav tako dobila šprint v klasičnem koraku.

Lampičeva je z zmago prevzela rdečo majico šprinterk na turneji. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenka, ki postaja ena od vodilnih šprinterk, je z novo zmago prevzela tudi rdečo majico vodilne v šprintu. Pred nedeljsko zadnjo tekmo ima na vrhu 75 točk, 16 oziroma 17 več od drugouvrščene Rusinje Natalije Neprjajeve (59) in tretje Digginsove.

V skupnem seštevku turneje je napredovala na skupno sedmo mesto, za vodilno Therese Johaug zaostaja minuto in 54 sekund. Johaugova ima pred nedeljo pred rojakinjo Astrid Uhrenholdt Jacobsen le tri sekunde prednosti, tretja je tokrat šesta Neprjajeva s 14 sekundami zaostanka.

Med tekači je slavil Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in povečal vodstvo v svetovnem pokalu, sledila sta mu Rusa Sergej Ustjugov (+0,70) in Aleksander Bolšunov (+1,33). Miha Šimenc se veseli najboljšega rezultata v karieri, šprint je končal na osmem mestu.

Šimenc je v četrtfinalu na 1505 metrov dolgi progi tekel v drugi skupini, kjer je bil tudi Bolšunov, ki je pred tekmo vodil v seštevku novoletne turneje. Bolšunov je zmagal pred Norvežanom Paalom Goldbergom, Šimenc pa je bil tretji s 84 stotinkami zaostanka in tedaj po času v čakalnici za polfinale, saj uvodna skupina z zmagovalcem Klaebom na čelu ni bila hitrejša. Prav tako ne preostale tri skupine.

Tekmovalec iz Rovt pri Logatcu je nato končal nastope v drugi polfinalni skupini, kjer je tekel večji del na četrtem in petem mestu, na četrtem mestu je imel na koncu 2,3 sekunde zaostanka za Ustjugovom, ki je bil prvi.

Miha Šimenc je z osmim mesto vknjižil najboljši rezultat kariere. Foto: Vid Ponikvar

Tour de ski se bo v dolini Fiemme sklenil v nedeljo, ko je po tradiciji na programu brutalni vzpon na Alpe Cermis, ki ima cilj na nadmorski višini 3650 metrov. Ob 13.15 se bodo nanj povzpele tekačice, dve uri pozneje pa še tekači.

Izidi, sprint, ženske, 1270 m, klasično:

1. Anamarija Lampič (Slo) 3:03,03

2. Astrid Jacobsen (Nor) + 0,22

3. Jessica Diggins (ZDA) 0,28

4. Sadie Maubet Bjornsen (ZDA) 0,80

5. Lucia Scardoni (Ita) 1,12

6. Natalija Neprjajeva (Rus) 15,30

...

Novoletna turneja (6 od 7):

1. Therese Johaug (Nor) 1:53:57

2. Astrid Jacobsen (Nor) + 0:03

3. Natalija Neprjajeva (Rus) 0:14

4. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 0:23

5. Heidi Weng (Nor) 0:47

6. Ebba Andersson (Šve) 1:07

7. Anamarija Lampič (Slo) 1:54

...

Skupni vrstni red v pokalu:

1. Therese Johaug (Nor) 759

2. Heidi Weng (Nor) 596

3. Jessica Diggins (ZDA) 494

4. Astrid Jacobsen (Nor) 491

5. Sadie Maubet Bjornsen (ZDA) 442

6. Natalija Neprjajeva (Rus) 419

7. Jonna Sundling (Šve) 373

8. Anamarija Lampič (Slo) 320

...

34. Katja Višnar (Slo) 75

67. Alenka Čebašek (Slo) 11

85. Vesna Fabjan (Slo) 2