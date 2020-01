Norveški dan v Val di Fiemmeju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveški smučarski tekač in vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega pokala Johannes Hoesflot Klaebo (39:51,0) je zmagovalec današnje preizkušnje na 15 km v klasični tehniki v italijanskem Val di Fiemmeju. Drugo mesto je zasedel Rus Sergej Ustjugov (+0,7), tretje pa njegov rojak Aleksander Boljšunov (+1,0).

Na današnji tekmi je nastopil tudi slovenski smučarski tekač Miha Šimenc, ki je zasedel zadnje, 62. mesto (+5:33,2).

Danes je bila v Val di Fiemmeju na sporedu še ženska tekma na 10 km, smetano pa je pobrala norveška tekmovalka Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Drugo mesto je zasedla Švedinja Ebba Andersson, ki je zaostala štiri desetinke, tretja pa je bila Nemka Katharina Hennig s sekundo zaostanka.

Edina slovenska predstavnica Anamarija Lampič je osvojila 18. mesto, za zmagovalko pa je zaostala minuto in 6,6 sekunde.

Izidi:

Moški, 15 km klasično, skupinski start:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 39:51,0

2. Sergej Ustjugov (Rus) + 0,7

3. Aleksander Bolšunov (Rus) 1,0

4. Andrej Larkov (Rus) 4,4

5. Sjur Roethe (Nor) 10,2

6. Dario Cologna (Švi) 11,0

...

62. Miha Šimenc (Slo) 5:33,2

Novoletna turneja (4 od 7):

1. Aleksander Bolšunov (Rus) 2:24:39

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) + 0:18

3. Sergej Ustjugov (Rus) 0:21

4. Sjur Roethe (Nor) 1:27

5. Iivo Niskanen (Fin) 1:32

6. Hans Christer Holund (Nor) 1:34

...

60. Miha Šimenc (Slo) 13:56

Skupni vrstni red v pokalu:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 706

2. Aleksander Bolšunov (Rus) 595

3. Emil Iversen (Nor) 495

4. Iivo Niskanen (Fin) 457

5. Sergej Ustjugov (Rus) 442

6. Hans Christer Holund (Nor) 407

...

83. Miha Šimenc (Slo) 12

85. Janez Lampič (Slo) 11

...