Lampičeva tokrat daleč od vrha

Vesna Fabjan, preostala Slovenka v karavani turneje, je bila 59. (3:43,6).

Pred tem so Rusi na 15 km prav tako v prosti tehniki zabeležili trojno zmago. Sergej Ustjugov je bil najhitrejši v cilju, drugi je bil Ivan Jakimuškin, ki je zaostal 22,6 sekunde, tretji pa Aleksander Bolšunov (+29 sekund).

Na 64. mestu je končal edini slovenski predstavnik Miha Šimenc (+3:18,4). Vodilni v svetovnem pokalu Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, tudi branilec lanske zmage na novoletni turneji, je bil šele 17. (+1:11,64).

Izidi:

Moški, 15 km prosto:

1. Sergej Ustjugov (Rus)

2. Ivan Jakimuškin (Rus) +22,6

3. Aleksander Bolšunov (Rus) 29,0

4. Calle Halfvarsson (Šve) 29,6

5. Hans Christer Holund (Nor) 34,6

6. Artem Malcev (Rus) 35,2

...

64. Miha Šimenc (Slo) 3:18,4

Skupni vrstni red:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 630

2. Aleksander Boljšunov (Rus) 502

3. Emil Iversen (Nor) 495

4. Livo Niskanen (Fin) 388

5. Sergej Ustjugov (Rus) 350

6. Hans Christer Holund (Nor) 345

...

81. Miha Šimenc (Slo) 12

83. Janez Lampič (Slo) 11