Lampičeva nadaljevala niz, Mazejeva drži slovenski rekord

Sezona v smučarskih tekmovanjih za svetovni pokal je v polnem razmahu, a se novembra in decembra slovenski ljubitelji tekem na snegu niso prav velikokrat veselili. Uvrstitev na stopničke je bilo sedem, zmaga samo ena.

Na zmagovalni oder sta se dvakrat povzpela Anže Lanišek in Žan Kranjec, po enkrat pa Peter Prevc in Ema Klinc ter kot zadnja v nedeljo še tekačica Anamarija Lampič, ki je skočila na najvišjo stopničko. In tako v zadnjem hipu poskrbela, da se niz vsaj ene slovenske zmage v smučarskih svetovnih pokalih ni prekinil prvič po letu 2011.

Največ slovenskih prednovoletnih zmag, 11, je zbrala Tina Maze. Foto: Reuters

Štiri zime brez slovenske zmage pred novim letom

Od osamosvojitve naprej, torej od zime 1991/92, se je samo štirikrat zgodilo, da slovenski športniki v zimskih svetovnih pokalih niso zmagali pred januarjem. To so bile sezone: 1991/92, 1992/93, 2003/04 in 2011/12.

Pod svojo zastavo so slovenski športniki nanizali že ogromno zmag, skupaj jih je bilo v šestih olimpijskih disciplinah že 208 (smučarski skoki 70, alpsko smučanje 59, deskanje 30, smučarski teki 28, biatlon 12 in smučanje prostega sloga 9). In kar 64-ih zmag, kar pomeni skoraj tretjino vseh, so se naši zimski junaki razveselil že pred vsakokratnim prihodom novega leta.

Ob koncu leta 2016 kar deset slovenskih zmag

Največkrat smo se v uvodnih zimskih mesecih veselili pred tremi leti, zima 2016/17 se je začela s kar desetimi slovenskimi zmagami. Za vse so poskrbeli trije športniki: Ilka Štuhec (4), Domen Prevc (4) in Filip Flisar (2). Tako bogat s slovenskimi zmagoslavji na snegu je bil le še konec leta 2012. To je bil začetek šampionske sezone Tine Maze, ki je nanizala kar pet prvih mest, dvakrat je bil prvi Jakov Fak, še pred silvestrovim pa se jima je na seznamu zmagovalcev pridružil tudi Filip Flisar.

Ilka Štuhec je ob koncu leta 2016 vknjižila štiri zmage. Foto: Getty Images

Desetkrat le ena zmaga pred novim letom

Letošnja zima je že 29., odkar slovenski športniki v svetovnem pokalu tekmujejo pod slovensko zastavo. Po zaslugi Anamarije Lampič smo v nedeljo le dočakali zmago še pred iztekom leta. Desetič se bo zgodilo, da bodo Slovenci v januar stopili le z enim takim dosežkom. Nazadnje je bilo to leta 2017, ko je bil edini zmagovalec Jernej Damjan, pred tem pa leta 2013 (zmaga skakalcev na moštveni tekmi v Klingenthalu). Lani smo se decembra veselili štirih slovenskih zmag. Ilka Štuhec je bila dvakrat najhitrejša v Val Gardeni, Žan Kranjec je za svojo premierno zmago vso konkurenco premagal v veleslalomu v Sallbachu, prvi je bil tudi deskar Tim Mastnak (Carezza).

Največ slovenskih prednovoletnih zmag: 11 – Tina Maze

6 – Ilka Štuhec, Petra Majdič

5 – Dejan Košir

4 – Domen Prevc

Pod jugoslovansko zastavo osem prednovoletnih zmag Slovenci so nas v uvodnem zimskem mesecu razveseljevali tudi v času nekdanje države. Pod jugoslovansko zastavo so se zmag pred novim letom veselili Boris Strel (1982), Primož Ulaga (1983 in 1985), Bojan Križaj (1984 in 1986) ter Rok Petrovič (1985). Našteti alpski smučarji in skakalec so v petih zimah zbrali osem prednovoletnih zmag.

Preberite še: