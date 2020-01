Anamarija Lampič je prišla do vrhunskega uspeha na Tour de Ski #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anamarija Lampič je zmagala v sprinterski razvrstitvi novoletne turneje smučarskih tekačic. Na nedeljski etapi je po prvem letečem cilju postalo jasno, da je Anamarija ubranila rdečo majico in tako postala zmagovalka v posebnem točkovanju. Zmagovalka novoletne turneje je postala Norvežanka Therese Johaug, ki je tudi zmagala nedeljsko etapo. Anamarija Lampič je bil na koncu v skupni razvrstitvi novoletne turneje na 19. mestu.

Na tekmi je bila na Alpe Cermisu druga Norvežanka Heidi Weng, ki je za Johaugovo zaostala 50,3 sekunde, tretja pa še tretja Norvežanka Ingvild Flugstad Oestberg (+54,5).

Najboljša slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič je v življenjski formi. V nedeljo se je podala na zahtevno progo, dolgo deset kilometrov, na kateri jo je pot vodila tudi v strm klanec Alpe Cermisa, ki ima cilj na nadmorski višini 3.650 metrov. Predvsem je bil njen prvotni cilj, da ubrani rdečo majico, kar ji je na koncu tudi uspelo.

Anamarija Lampič je zmagovalka v posebnem točkovanju, potem ko ji je uspelo ubraniti rdečo majico. Foto: Gulliver/Getty Images

Že po prvem letečem cilju je postalo jasno, da je zmagovalka v posebnem točkovanju

Zadnja etapa je bila za našo tekmovalko še toliko bolj pomembna, ko je branila rdečo majico. Ta je skozi prvi leteči cilj prišla prva in dobila dodatnih 15 točk. S tem je postalo jasno, da je Anamarija Lampič zmagovalka v posebnem točkovanju, ki je novost na letošnjem Tour de Ski. S tem uspehom pa je naša tekmovalka dosegla še velik mejnik v svoji karieri.

Tekmovalka iz Valburge je na koncu osvojila 90 točk, drugo uvrščena Natalija Neprjajeva je dosegla 76 točk, medtem ko jih je Američanka Digginsova na koncu zbrala 72. Anamarija bo za nagrado dobila 6000 švicarskih frankov, kar je 5.500 evrov.

Bo Therese Johaug je še tretjič zmagala Tour de Ski. Foto: Reuters

Lampičeva je po uvodnem letečem cilju, kot je pred tekmo nekako tudi napovedovala, načrtno popustila in za zmagovalko v zadnji etapi zaostala nekaj več kot sedem minut (+7:44.8) in v cilj prišla kot 41. Posledično si Anamarija nekoliko pokvarila uvrstitev v skupni razvrstitvi novoletne turneje. To je na koncu končala na 19. mestu.

Ob 15.15 bodo na delu še tekači. Med udeleženci bo tudi Miha Šimenc, ki je v soboto v šprintu v klasični tehniki poskrbel za vrhunsko uvrstitev, saj je tekmo končal na osmem mestu.