Petra Majdič: Ljudje vidijo uspeh, jaz pa vem, koliko dela je potrebnega #video

"Dajte, prosim, njim prostor, oni (slovenski tekači na smučeh, op. p.) to potrebujejo," je z veliko sočutnostjo in spoštovanjem do slovenskih tekačev na smučeh v uvodu našega pogovora dejala Petra Majdič. S tem je želela povedati, da so v tem trenutku tekači tisti, ki si zaslužijo pozornost, ne ona.

Tako kot večina slovenskih športnih navdušencev je bila tudi Petra Majdič vesela uspehov naših tekmovalcev. A sama jih doživlja na nekoliko drugačen način. "Ljudje vidijo uspeh, kar je super. Jaz pa vem, koliko dela je potrebnega in kako močna je konkurenca v teku na smučeh. Noro je, kar počneta. Morda se celo malo premalo zavedamo, kaj uspeva Mihi. On prinaša nekaj, kar je bilo v slovenskem teku na smučeh nekaj let znanstvena fantastika. Mislim, da smo že kar malo izgubili upanje, da bo kaj takšnega uspelo."

Anamarija bo dvignila ta šport

"Za Anamarijo že nekaj let govorim, da je tista prava. Ona 'bere' konkurenco, progo … Nekateri smo potrebovali deset let, da smo se naučili taktike, znali 'brati' progo in konkurenco. Ona ima to v sebi in je s tem rojena. Ona je sonce, ki bo dvignilo ta šport. To je tek na smučeh potreboval že dolgo let. Lahko rečem, da je Anamarija skupek vsega."

Po takšnih uspehih se mora veliko športnikov spoprijeti z velikimi pritiski. Petra Majdič, ki je na novoletni turneji zbrala šest zmag, je prepričana, da Anamarija s tem ne bo imela težav, saj teh uspehov ne dojema na tak način.

"Kolikor jo jaz poznam, se s tem ne bo obremenjevala. To je zanjo izjemen plus, zato da bodo rezultati ostali konstantni. Seveda bo imela izzive v konkurenci. Težko bo, ampak Anamarija je tip človeka, ki se ne obremenjuje prav veliko s tem, kaj ljudje mislijo in govorijo. Ona ima svojo pot in ta njena iskrena nasmejanost in simpatičnost … Ona tako čuti in uživa v trenutku. Tega marsikatera vrhunska tekmovalka nima, ona to ima in to jo bo rešilo."

Kaj je uspelo Anamariji Lampič?

Anamarija Lampič je v sklopu novoletne turneje tik pred novim letom zmagala v Lenzerheideju v Švici, kjer je svoje tekmice pokorila v šprintu v prostem slogu. Če je bila zmaga v Lenzerheideju morda manjše presenečenje, so bila pričakovanja v Val di Fiemmeju nekoliko višja.

Anamarija je bila na zadnji postaji Tour de Skija še bolj suverena, saj je bila vse od četrtfinala v cilju prva. V finalu smo lahko videli, kako je v ciljnem šprintu pustila vse tekmice za seboj in dokazala, da je trenutno zelo močna. Predvsem na podlagi teh dveh zmag je Lampičeva osvojila tudi rdečo majico in postala zmagovalka v posebnem točkovanju, ki je bilo letošnja novost na novoletni turneji.

Miha Šimec je na zadnjem šprintu zasedel osmo mesto. Nad njim je zelo navdušena tudi Petra Majdič. Foto: Vid Ponikvar

Anamarija Lampič se je na posebni lestvici pridružila Petri Majdič

Anamarija se je uvrstila tudi na posebno lestvico Tour de Skija. Postala je namreč ena izmed 15 tekmovalk, ki so na novoletni turneji dosegle vsaj dve zmagi. Na tej lestvici je tudi Petra Majdič, ki je na novoletni turneji v svoji karieri zbrala šest zmag. V štirinajstletni zgodovini tega tekmovanja sta jih do zdaj največ zbrali Poljakinja Justyna Kowalczyk in Norvežanka Therese Johaug. Obe imata na svojem računu 14 zmag.

V šprintu Anamarija trenutno na 3. mestu Foto: Gulliver/Getty Images

Anamarija je v skupnem seštevku svetovnega pokala v šprintu na odličnem tretjem mestu. Naša tekmovalka je do zdaj v šprintu zbrala 195 točk. Pred njo sta le Švedinja Jonna Sundglin, ki ima 238 točk, in z 202 točkama Norvežanka Maiken Caspersen Falla na drugem mestu. Anamarija je že do zdaj dosegla več točk kot lani v vsej sezoni. Tudi v skupnem seštevku je zelo visoko, trenutno je uvrščena na 11. mesto.

Pred nami je zelo zanimiva sezona. Že ta konec tedna je na sporedu svetovni pokal v Dresdnu, kjer je na sporedu tudi šprint v prosti tehniki. Na tisto progo ima zelo lepe spomine Miha Šimenc, ki je lani zasedel deseto mesto.