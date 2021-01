Kaj takšnega se Lampičevi še ni zgodilo, upa na boljšo nedeljo

Anamarija Lampič je trenutno najboljša šprinterka v seštevku svetovnega pokala. Petindvajsetletna slovenska tekačica je letos že trikrat stala na stopničkah, dvakrat pa se je uvrstila med deseterico. V Falunu je bila Lampičeva najboljša lani, ko je bila četrta. Konkurenca bo tokrat zelo močna, saj so se v karavano vrnili tudi Norvežani.

Prvič v življenju je odstopila

Naša najboljša tekačica na smučeh se je v soboto preizkusila na 10-kilometrski preizkušnji v klasičnem slogu, a je po prvem krogu odstopila, potem ko je imela težave z dihanjem.

"Prvič v življenju se je zgodilo, da sem odstopila. Kar čudno je. Razočarana sem, ker sem prvi krog odtekla v redu. Enostavno v drugem krogu me je, ne vem kako, kar zadušilo, tiščalo me je v prsih. Ne vem še čisto točno, kaj je bil vzrok. Čakala sem, da bo to minilo, a je bilo slabše in slabše. Nisem se pobrala ven iz tega in potem sem se odločila, da odstopim. Upam, da se pripravim do jutri," je po tekmi razlagala Lampičeva.

Kvalifikacije