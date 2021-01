Boljšunov zmagal še na drugi tekmi v 24 urah v Falunu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksander Boljšunov je v Falunu prišel do desete zmage v sezoni. Foto: Reuters

Ruski smučarski tekač Aleksander Boljšunov je zmagal na tekmi za svetovni pokal v Falunu in po petkovem slavju dosegel deseto zmago v sezoni ter še povečal vodstvo v skupnem seštevku. Na 15 km s skupinskim štartom je drugo mesto zasedel Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, ki je zaostal 0,4 sekunde, tretji je bil njegov rojak Paal Golberg.

Boljšunov je dobil obračun z Norvežanoma v ciljnem sprintu, Golberg pa je izgubil drugo mesto po fotofinišu, ko ga je ugnal zvezdnik tega športa Klaebo. Norvežana sta bila tudi na naslednjih dveh mestih, od sedmega do devetega mesta pa so se zvrstili še trije Rusi. V deseterici sta bila tako le še po en Šved in Italijan.

Slovenskih predstavnikov ni bilo na startu, Anamarija Lampič pa bo kot edina Slovenka ob 14.55 nastopila na 10 km s skupinskim štartom med tekačicami.

Izidi: Moški, 15 km skupinski štart, klasično: 1. Aleksander Boljšunov (Rus) 35:16,3 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) +0,4 3. Paal Golberg (Nor) 0,4 4. Emil Iversen (Nor) 4,0 5. Sjur Roethe (Nor) 4,3 6. Francesco De Fabiani (Ita) 4,9 ... Svetovni pokal (18): 1. Aleksander Boljšunov (Rus) 1613 2. Ivan Jakimuškin (Rus) 774 3. Maurice Manificat (Fra) 588 4. Andrej Meljničenko (Rus) 586 5. Jevgenij Belov (Rus) 586 5. Debnis Spicov (Rus) 567 ... 87. Janez Lampič (Slo) 15

