Anamarija Lampič bronasta na svetovnem prvenstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anamarija Lampič, slovenska tekačica na smučeh, je na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu osvojila tretjo mesto v klasičnem šprintu. To je za Slovenijo tretja posamična medalja na svetovnih prvenstvih v teku na smučeh. Eva Urevc je tekmovanje končala v četrtfinalu. V moški konkurenci sta slovenske barve branila Janez Lampič in Vili Črv, oba sta tekmovanje končala že v kvalifikacijah.

Anamarija Lampič skrajno levo v ciljnem šprintu. Zlata se je veselila Švedinja Jonna Sundling, druga pa je bila Norvežanka Maiken Caspersen Falla. Foto: Guliverimage

Po desetih letih prva posamična medalja v teku na smučeh

Lampičeva je že pred tekmo veljala za eno od favoritinj za medaljo. Naša najboljša tekačica je upravičila vlogo favoritinje in na koncu dosegla svojo prvo posamično medaljo na svetovnih prvenstvih. To je po desetih letih prva slovenska posamična medalja na svetovnih prvenstvih. Nazadnje je bila leta 2011 Petra Majdič bronasta na svetovnem prvenstvu v Oslu.

Foto: Guliverimage

Lampičeva: Če bi imela še en meter

"V tako težkih razmerah še nisem tekmovala. Mislim, da so bile na zadnje takšne razmere v Sočiju. Očitno mi kar ustrezajo," je za slovensko nacionalno televizijo uvodoma povedala 25-letna tekačica, ki je med drugim dejala, da so bile razmere v kvalifikacijah povsem drugačne kot v izločilnih dvobojih. Tam je svojo pravo moč pokazala v ciljnem šprintu.

"Že v četrtfinalu sem videla, da sem močna v finišu. Očitno se je to pokazalo tudi v finalu. Če bi imela še en meter, bi bila lahko druga, ampak vseeno, tretje mesto. To je to," je še dejala naša najboljša tekačica, ki visoko meri tudi v ekipnem šprintu, kjer bo tekmovala skupaj z Evo Urevc.

Že postala najboljša šprinterka sezone

Anamarija Lampič je v torek izvedela, da je postala najboljša šprinterka letošnje sezone, potem ko zaradi odpovedi tekem svetovnega pokala v tekmovalnem programu ni več na sporedu šprintov. Ta bronasta medalja je le še češnja na torti v letošnji sezoni.

Napeto vse do konca, zmaga je šla na Švedsko Jonna Sundling, svetovna prvakinja v klasičnem šprintu. Foto: Guliverimage

Gledali smo izredno napet finale. Anamarija ni najbolje štartala in je bila sprva nekoliko v ozadju. Vseeno ji je uspelo držati priključek najhitrejšim tekmovalkam, nato pa je izkoristila ciljno ravnino za napad in na koncu po fotofinišu osvojila bronasto medaljo. Zlata se je veselila Švedinja Jonna Sundling, druga pa je bila Norvežanka Maiken Caspersen Falla.

V finale po času

V polfinalu je Lampičeva tekmovala v izjemno močni prvi skupini, v kateri je bila obkrožena s Švedinjami in Norvežankami. Tek ji ni najbolje uspel, saj je končala na četrtem mestu v svoji skupini, na koncu pa je bila dovolj hitra, da se je po času uvrstila v veliki finale. Druga polfinalna skupina je bila namreč počasnejša od prve.

V četrtfinalu brez težav Eva Urevc je pričakovala več. Foto: Guliverimage

Anamarija Lampič je tekmovala v drugi četrtfinalni skupini. Naša tekmovalka se je že v začetku postavila v ospredje, kjer je nadzorovala potek teka v svoji skupini. Na koncu je prišla v cilj prva in se brez težav uvrstila v polfinale. Žal pa se je v četrtfinalu poslovila Eva Urevc, ki je v svoji skupini zasedla šesto mesto.

Eva Urevc: Bilo je zelo slabo

"Lahko rečem, da tihi cilj ni izpolnjen. Nisem zadovoljna, bil je slab tek. Že na ogrevanju se nisem najbolje počutila. Ni bilo prave energije. Mislim, da je bilo krivo vreme. Lahko rečem, da je bilo zelo slabo," je po izpadu v četrtfinalu za slovensko nacionalno televizijo povedala Eva Urevc.

Foto: Guliverimage

Anamarija Lampič je jutranje kvalifikacije končala na 14. mestu. Najhitrejša je bila Švedinja Johanna Hagstroem, druga je bila Norvežanka Maiken Caspersen Falla, tretja pa Finka Johanna Matintalo. V izločilne dvoboje se je uvrstila tudi Eva Urevc, naša druga predstavnica. Urevčeva je kvalifikacije, kjer je nastopilo 112 tekmovalk, končala na 24. mestu.

V moški konkurenci norveška prevlada

V moški konkurenci smo videli trojno norveško zmago. Prvi je bil Johannes Hoesflot Klaebo, drugi je bil Erik Valnes, tretji pa Haavard Solaas Taugboel. V kvalifikacijah ni bil uspešen noben od naših dveh moških predstavnikov. Vili Črv je zasedel 48. mesto (+18.14), medtem ko je bil Janez Lampič 55 (+18.95).

Finale (ž)

Final(M)