Najdražji nogometaši spektakla, ki prihaja k nam

top 10: najdražji nogometaši evropskega prvenstva do 21 let

Čeprav je Zlatko Zahović pred skorajšnjim prvim delom evropskega prvenstva do 21 let, ki bo na naših in madžarskih tleh, dejal, da ima selektor mlade reprezentance Milenko Ačimović na voljo najboljšo ekipo v zgodovini slovenskega nogometa, niti enega izmed njegovih članov ni med 250 tržno najbolj cenjenimi nogometaši spektakla, ki prihaja k nam. Kdo je pristal v najdražji deseterici? Prevladujejo Francozi, ki pa bodo igrali na Madžarskem.

Foto: Reuters

Eduardo Camavinga (Francija): 60 milijonov evrov

Vezist, ki je polnoleten postal komaj konec lanske jeseni, je eden od največjih, za številne pa kar največji nogometni talent na svetu ta hip. Igra za francoskega prvoligaša Rennes, s katerim je v tej sezoni nastopal v ligi prvakov, a verjetno prav dolgo ne bo več tako. Prav tako je jasno, da bo Rennes z njim kaj kmalu poskrbel za rekordno prodajo in napolnil klubske blagajne. Zanj se zanimajo številni evropski velikani, najbolj zaželen naj bi bil pri Real Madridu.

Čeprav je star komaj 18 let, se ta v Kongu rojeni modern vezist, ki ima skoraj vse, znajde pa se tako pri obrambnih nalogah kot pri gradnji napadov, lahko pohvali ne samo s tem, da je odigral 60 tekem v prvi francoski ligi, nastopal pa tudi v ligi prvakov, ligi Europa, temveč tudi s tem, da je članski reprezentant svetovnih prvakov. Za Francijo je do zdaj odigral tri tekme, dočakal pa tudi že svoj prvi gol, ob tem pa postal tudi najmlajši francoski reprezentant po več kot sto letih.

V prihodnjem desetletju naj bi bil eden od vodij sila nadarjenega rodu francoskih nogometašev, ki prihaja, še pred tem pa bo na letošnjem evropskem prvenstvu do 21 let poskušal priti do lovorike z galskimi petelinčki.

Foto: Reuters

Jules Kounde (Francija): 50 milijonov evrov

Še en mlad nogometaš z veliko izkušnjami in še en Francoz, ki v tej sezoni navdušuje v majici Seville. Hitronogi branilec, ki je Andaluzijcem v prejšnji sezoni pomagal do naslova v ligi Europa, je že danes eden od najboljših branilcev v španski ligi in v Andaluziji prav dolgo ne bo več igral. Pri 22 letih je branilec, ki se dobro znajde tudi pred nasprotnikovimi goli, že močno opozoril nase in se znašel na radarju najbogatejših klubov na svetu.

Prav bi prišel predvsem tistim, ki imajo težave v obrambi, na misel nam prva pade Barcelona, a glede na to, kakšna je njegova tržna cena, si ga Katalonci ne morejo privoščiti. Sploh ne, ker ga Andaluzijci iz rok ne bodo izpustili kar tako. Leta 2019 so ga francoskemu Bordeauxu plačali kar 25 milijonov evrov. Zdaj bodo pričakovali vsaj dvakrat toliko, morda pa celo še več. Čeprav je še zelo mlad, je za njim že 150 tekem na članski ravni. Na debi v dresu Francije še čaka.

Foto: Reuters

Mason Greenwood (Anglija): 50 milijonov evrov

Drugi najstnik med desetimi tržno najdražjimi nogometaši, ki bodo zaigrali na letošnjem evropskem prvenstvu do 21 let, prihaja iz Anglije. Čeprav je star komaj 19 let, je za njim že 90 nastopov za Manchester United, za katerega je dosegel tudi 21 golov, zbral pa še devet asistenc.

Septembra lani, ko je bil star komaj 18, je prvič nastopil tudi v članski reprezentanci. Le nekaj dni za tem je bil glavni akter manjše aferice, ko je bil pred tekmo lige narodov na Islandiji le nekaj dni po debiju izključen iz reprezentance, ker je kršil karanteno ob izbruhu pandemije novega koronavirusa.

Morda tudi zaradi medijskega linča, ki ga je bil deležen takrat, ta hitronogi krilni napadalec v tej sezoni ne igra tako dobro, kot mu je to uspevalo sezono pred tem. V sezoni 2019/20 je v 51 nastopih dosegel 19 golov, v tej je po 37 nastopih pri štirih zadetkih. Letošnje evropsko prvenstvo do 21 let bo zanj priložnost, da se dokaže in v izbrani vrsti dočaka vrnitev med člane.

Foto: Reuters

Houssem Aouar (Francija): 50 milijonov evrov

Še en Francoz med najdražjimi akterji spektakla, ki bo tudi na slovenskih tleh in ga nestrpno pričakujemo, že peto sezono v nizu igra za Lyon, v zadnjem času pa je njegov najboljši igralec in nogometaš, s katerim bodo pri Lyonu bajno zaslužili.

Visok je komaj 175 centimetrov, a je zelo dominanten vezist, ki ga je povsod po igrišču. Znajde se predvsem na odprtem prostoru, njegova igra pa je po godu navijačev, a včasih ne najbolje trenerjev. Je namreč odličen dribler, ki pogosto poskrbi za "potezo (pre)več".

Nikoli pa seveda ni preveč asistenc, ki jih redno deli. Ob lanskoletnem pohodu Lyona do polfinala lige prvakov je zbral kar šest asistenc, z dvema je navdušil ob šokantni zmagi nad Manchester Cityjem s 3:1 v četrtfinalu. Zabil je tudi en gol. Pri 22 letih je za njim 163 nastopov v članski ekipi Lyona, v katerih je zbral 30 golov in prispeval 31 asistenc. Prav dolgo pa žoge v Franciji, razen z reprezentanco (debitiral je tudi že v članski), ne bo več brcal. Pravilno ste ugotovili, tudi on je želja številnih velikanov, ki bo kmalu poskrbel za odmeven prestop.

Foto: Reuters

Moussa Diaby (Francija): 38 milijonov evrov

Produkt nogometne šole PSG, ki je kljub zvezdniški pariški zasedbi in mladosti za sloviti pariški klub do leta 2019 zbral 34 nastopov, zabil štiri gole in prispeval sedem asistenc. Potem je za 15 milijonov evrov odšel v Bayer Leverkusen in se v Nemčiji povsem uveljavil. V sezoni in pol je za lekarnarje ta 21-letni krilni napadalec odigral 74 tekem v vseh tekmovanjih zabil 17 golov, prispeval pa tudi 20 asistenc.

V tej sezoni je blestel predvsem v ligi Europa, v kateri je zbral štiri gole in tri asistence, v vseh tekmovanjih je skupaj zbral 35 nastopov, zabil devet golov in prispeval kar 12 asistenc. Zelo dobro se je do zdaj še vedno znašel tudi v mlajših francoskih selekcijah na največjih tekmovanjih. Leta 2018 je bil na evropskem prvenstvu do 19 let izbran v enajsterico prvenstva. Med boljšimi je bil tudi leto za tem na svetovnem prvenstvu do 20 let. Na obeh teh tekmovanjih je ostal brez medalje, letos prihaja ponjo.

Foto: Reuters

Ibrahima Konate (Francija): 30 milijonov evrov

Njegov vzornik je eden od najboljših branilcev na svetu zadnjega desetletja Sergio Ramos. Kar nekaj značilnosti zvezdniškega Španca lahko najdemo tudi v igri tega robustnega soigralca Kevina Kampla. Pri 194 centimetrih tehta kar 95 kilogramov, a je kljub velikosti zelo hiter. In predvsem zelo agresiven in tudi tehnično podkovan. Zato je nočna mora vsakega nogometaša na nasprotni strani.

Zdi se, da je skoraj idealen branilec, ki je star šele 21 let in ima pred seboj še vsaj desetletja nogometa na najvišji ravni. Že zdaj ga je izkusil kar nekaj. Za RB Leipzig, v katerega je prišel iz Sochauxa, je do zdaj zbral 89 nastopov. Če ne bi bilo poškodb, bi jih še veliko več. Od začetka sezone 2019/20 do danes je namreč zaradi takšnih in drugačnih zdravstvenih težav izpustil krepko več kot polovico tekem. Tudi on je Francoz.

Foto: Reuters

Callum Hudson-Odoi (Anglija): 35 milijonov evrov

Angleški krilni napadalec, ki že nekaj časa igra za Chelsea, je vajen osvajanja reprezentančnih lovorik. Bil je evropski podprvak do 17 let, na svetovnem prvenstvu v isti starostni kategoriji pa osvojil zlato. Njegova reprezentančna pot je zelo bogata, saj se lahko pohvali tudi s tremi nastopi v članski reprezentanci. V njenem dresu je na tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo debitiral marca 2019 in postal njen rekorder. Z 18 leti in 135 dnevi je namreč postal najmlajši reprezentant v zgodovini, ki je za Anglijo nastopil na tekmi, ki je štela za točke.

V Londonu rojeni otrok Chelseaja, ki pa bi lahko zaradi ganskih korenin nastopal tudi za Gano, je za sloviti klub s Stamford Bridgea debitiral že v sezoni 2017/18, ko je bil star komaj 17 let, do zdaj pa za Chelsea kljub mladosti, novembra lani je dopolnil 20 let, odigral že kar 92 tekem. Zabil je 13 golov in prispeval 15 asistenc.

Foto: Reuters

Boubacar Kamara (Francija): 32 milijonov evrov

Pri 21 letih ima vezist Marseilla, tudi on je Francoz, že kar nekaj članskega nogometa, že dlje časa pa je tudi želja številnih evropskih velikanov. Za Marseille je ta obrambni vezist, čeprav je med tem utrpel dve hudi poškodbi gležnja, zbral 114 nastopov, zabil pa tri gole in prispeval štiri asistence.

V Marseillu rojeni nogometaš senegalskih korenin je pravi produkt edinega francoskega kluba, ki se lahko pohvali z naslovom evropskega prvaka. V klubu je namreč, odkar je bil star pet let, igral je v vseh njegovih selekcij. Od najmlajše do članske, za katero je debitiral, ko je bil star vsega 16 let. Na debi v članski reprezentanci še čaka, a ga bo verjetno dočakal že kmalu.

Foto: Reuters

Sandro Tonali (Italija): 32 milijonov evrov

Novi Andrea Pirlo, kot že nekaj časa Italijani pravijo temu 20-letnemu vezistu Milana, je naslednja velika stvar nogometa iz dežele štirikratnih svetovnih prvakov, pravijo mnogi. Defenzivni vezist z občutkom za igro je leta 2019 opozoril nase, ko je v članski reprezentanci debitiral, ko je za Brescio igral v drugi ligi.

Pred to sezono je odšel v Milan in se tudi na slovitem San Siru takoj prebil v začetno enajsterico. Za rdeče-črne je v tej sezoni odigral že 32 tekem v vseh tekmovanjih, v italijanski reprezentanci je pri štirih nastopih. Če se bodo napovedi izkazale za pravilne, jih bo nekoč več kot sto. Pa tudi to, da bo tudi Milano zanj kmalu postal premajhen, je jasno, če bo zares izkoristil potencial, ki ga ima.

Foto: Reuters

Wesley Fofana (Francija): 30 milijonov evrov

Tudi na zadnjem mestu najdražje deseterice nogometašev, ki bodo igrali na prihajajočem evropskem prvenstvu do 21 let, je Francoz. Konec lanskega leta je dopolnil komaj 20 let, a je eden stebrov obrambe Leicester Cityja, ki mu gre odlično v angleški premier ligi. Trenutno je na tretjem mestu in na dobri poti, da se spet uvrsti v ligo prvakov.

Francoski branilec je za lisice odigral 26 tekem v vseh tekmovanjih, potem ko je na Otok prišel lani jeseni, ko je Leicester City zanj Saint Etiennu odštel kar 35 milijonov evrov. Pred tem je za nekoč sloviti francoski klub, ki je z njegovo prodajo podrl klubski rekord, odigral vsega 30 tekem, se ekspresno uveljavil in prodal.