Nogometaš španskega Real Madrida Eduardo Camavinga naj bi izpustil preostanek sezone, potem ko so mu zdravniki danes diagnosticirali poškodbo dimelj. Francoski reprezentant se je poškodoval ob sredini prvenstveni zmagi Real Madrida proti Getafeju z 1:0.

"Po preiskavah, ki so jih danes opravile zdravstvene službe Real Madrida pri našem igralcu Eduardu Camavingi, so mu diagnosticirali popolno raztrganje tetive levega adduktorja," so sporočili iz Madrida.

Španski mediji poročajo, da bo Camavinga izpustil sobotni finale španskega pokala proti Barceloni, kot tudi zadnjih pet prvenstvenih tekem Reala.

Camavinga bi lahko izpustil tudi klubsko svetovno prvenstvo to poletje v Združenih državah Amerike, po nekaterih poročilih pa naj bi bil odsoten tri mesece.