Anamarija Lampič po pravi drami in smoli s palico na koncu tretja

Anamarija Lampič, slovenska tekačica na smučeh, je ne tekmi svetovnega pokala v Dresdnu zasedla 3. mesto in se tako še sedmič v karieri zavihtela na stopničke. Naša tekmovalka je imela v finalu veliko smolo s palico in je tako zapravila morebitno zmago. Eva Urevc je tekmovanje končala v polfinalu (8. mesto), Janez Lampič je obstal v četrtfinalu (16. mesto), Luka Markun in Vili Črv pa v kvalifikacijah.

Zagotovo imamo pri Anamariji Lampič nekaj grenkega priokusa, potem ko je bila ena izmed glavnih favoritinj za zmago. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Anamarija je palico izgubila na najbolj neprimernem mestu

V velikem finalu se je za našo tekmovalko odvijala prava drama, saj je kmalu po startu ostala brez palice in morala kar nekaj časa teči le z eno. S tem je 25-letna tekmovalka padla na zadnje mesto in se morala v drugem krogu prebijati v ospredje. Kljub vsej smoli je na koncu Lampičeva le pritekla do tretjega mesta.

To so zanjo že sedme stopničke na tekmah svetovnega pokala ter prvo tretje mesto. Pred tem je bila naša najboljša tekačica na smučeh trikrat na najvišji stopnički, trikrat pa je zasedla drugo mesto. Zmagala je Švicarka Nadine Fähndrich, druga je bila Američanka Sophie Caldwell Hamilton.

V skupnem seštevku šprinta se je naša tekmovalka prebila na drugo mesto, le štiri točke za Švicarko Fähndrichovo.

Stopničke in zmage Anamarije Lampič:

Pjongčang (2017) – 1. mesto/šprint klasika

Lenzerheide (2019) – 1. mesto/šprint prosto

Val di Fiemme (2020) – 1. mesto/šprint klasika

Dresden (2020) – 2. mesto/šprint prosto

Oberstdorf (2020) – 2. mesto/šprint klasika

Davos (2020) – 2. mesto/šprint prosto

Dresden (2020) – 3. mesto/šprint prosto

Foto: Grega Valančič / Sportida

Lepi obeti za Janeza Lampiča

V izločilnih dvobojih je od slovenskih predstavnikov nastopil Janez Lampič. Tekmoval je v peti četrtfinalni skupini, kjer je zasedel tretje mesto in s tem končal tekmovanje. Za Janeza, ki je tekmovanje končal na 16. mestu, je to zagotovo lepa popotnica za nadaljevanje sezone. Luka Markun je tekmovanje končal na 36. mestu, Vili Črv pa je bil 37. Zmagal je Italijan Frederico Pellegrino, drugi je bil Britanec Andrew Young, tretji pa Gleb Retivykh.

Lampičeva v polfinalu postavila stvari na svoje mesto

V prvi polfinalni skupini, kjer sta nastopili Anamarija Lampič in Eva Urevc, smo videli zelo taktičen tek, saj so tekmovalke varčevale moči vse do ciljnega šprinta. Tam je bila najmočnejša Lampičeva, druga je bila Američanka Sophie Caldwell Hamilton, medtem ko je Eva Urevc končala na četrtem mestu. Njen čas je na koncu zadostoval za 8. mesto.

Foto: SZS

Anamarija Lampič je v četrtfinalu nastopila v prvi skupini, kjer je po fotofinišu zasedla drugo mesto in se neposredno uvrstila v polfinale. Še bolje je s četrtfinalom opravila druga naša predstavnica Eva Urvec. Jeseničanka je v svoji skupini zmagala. Eva je v četrtfinalu vseskozi iz ozadja nadzorovala potek, v ciljni ravnini pa vse tekmice pustila za seboj.

Čaka nas zanimiva nedelja

Dresden bo jutri gostil še tekmi v ekipnem šprintu, za Slovenijo bosta nastopili dvojici Anamarija Lampič / Eva Urevc in Janez Lampič / Luka Markun.

Finale ženske

Finale moški