Andersen izkoristil odsotnost najboljših rojakov, rezultat kariere za Anjo Mandeljc

Norvežan Iver Tildheim Andersen je izkoristil odsotnost nekaterih najboljših smučarskih tekačev iz svoje reprezentance in zmagal na tekmi svetovnega pokala v Les Roussesu na 10 kilometrov prosto. Zanj je bila to druga zmaga v svetovnem pokalu. Slovencev ni bilo na startu. V ženski konkurenci je slavila vodilna tekmovalka svetovnega pokala, Američanka Jessie Diggins. Med Slovenkami je dobro nastopila Anja Mandeljc in osvojila 19. mesto za rezultat kariere. Eva Urevc je bila 37. med 43 uvrščenimi.

Andersen, nekdanji mladinski svetovni prvak, je v zadnjih štirih sezonah tekmoval na le 22 tekmah, kar je zgovoren podatek o konkurenci v norveški ekipi.

Ta je sicer kljub odsotnosti Johannesa Hoesflota Klaeba, Haralda Oestberga Amundsena in Martina Loewstroma Nyengeta slavila dvojno zmago, saj je drugo mesto z zaostankom 5,2 sekunde osvojil Paal Golberg. Tretji je bil Američan Ben Ogden z zaostankom 9,1 sekunde.

Andersen je prejšnjo zmago in edine preostale stopničke za tretje mesto prav tako osvojil na 10 km prosto, in sicer v Lillehammerju 2022 oziroma Gällivareju 2023. "Na začetku nisem želel prehitro v prvi klanec, kmalu pa sem začutil, da mi gre, tako da je šlo potem na polno vse do konca," je za Mednarodno smučarsko zvezo povedal Andersen.

"Občutek je izvrsten. Sezona doslej je bila dokaj v redu, ampak danes sem res srečen. Zelo sem zadovoljen zaradi tega, ker imam zdaj možnost, da bom del reprezentance za svetovno prvenstvo," je dodal Andersen, ki je bil v tej sezoni najboljši četrti.

Eden favoritov za zmago, še en Norvežan Simen Hegstad Krueger, je bil četrti z 18,3 sekunde zaostanka.

V skupnem seštevku vodi Klaebo s 1217 točkami, Amundsen mu sledi z 836, tretji je Francoz Hugo Lapalus z 805, Krueger pa je četrti s 787. Najboljši Slovenec je Miha Šimenc na 71. mestu s 97 točkami, Nejc Štern je 80. s 76, Vili Črv 108. s 35, Miha Ličef pa 118. z 29.

V ženski konkurenci zmaga Jessie Diggins, rezultat kariere za Anjo Mandeljc

Jessie Diggins je še enkrat več potrdila svojo moč. Nemko Victorio Carl je prehitela za 19,5 sekunde, Norvežanka Astrid Oeyre Slind pa za 20,1 sekunde. Le 1,8 sekunde je za stopničke zmanjkalo Avstrijki Therese Stadlober, ki je bila dolgo tretja, v zaključku pa je Nemka močno pospešila in se prebila do drugega mesta.

Anja Mandeljc je osvojila 19. mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Medtem ko je Urevc vseskozi tekla v ozadju in za 37. mesto osvojila 14 točk za skupno razvrstitev, je tudi Mandeljc v drugi polovici pokazala dobro formo in nekaj mest pridobila.

Na koncu se je prebila vse do 19. mesta, kar je njena najboljša uvrstitev doslej v svetovnem pokalu. Pred tem je bila najvišje med posameznicami na 21. mestu v Davosu pred dobrima dvema letoma.

Omeniti velja, da so nekatere najboljše manjkale, med njimi tudi večina Norvežank na čelu s Therese Johaug, Fink in nekaj Švedinj.

V skupnem seštevku je prednost povišala Diggins, ki ima s 1289 točkami pred Johaug zdaj 224 točk naskoka. Tretja je Slind s 1043 točkami. Od Slovenk je najvišje Mandeljc na 51. mestu, Urevc je 67.

V soboto bosta v Les Roussesu ženski in moški sprint v klasičnem koraku, v nedeljo pa se bo program končal z 20 km preizkušnjama s skupinskim startom.

Izidi, 10 km prosto, moški:

1. Iver Tildheim Andersen (Nor) 19:50,6

2. Paal Golberg (Nor) + 5,2

3. Ben Ogden (ZDA) 9,1

4. Simen Hegstad Krueger (Nor) 18,3

5. William Poromaa (Šve) 25,1

... Skupno (17/31):

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1217

2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 836

3. Hugo Lapalus (Fra) 805

4. Simen Hegstad Krueger (Nor) 787

5. Federico Pellegrino (Ita) 776

...

71. Miha Šimenc (Slo) 97

80. Nejc Štern (Slo) 76

108. Vili Črv (Slo) 35

118. Miha Ličef (Slo) 29 Izidi, 10 km prosto, ženske:

1. Jessie Diggins (ZDA) 22:37,7

2. Victoria Carl (Nem) + 19,5

3. Astrid Oeyre Slind (Nor) 20,1

4. Teresa Stadlober (Avt) 21,9

5. Ebba Andersson (Šve) 27,0

...

19. Anja Mandeljc (Slo) 1:16,9

37. Eva Urevc (Slo) 2:16,1

... Skupno (17/31):

1. Jessie Diggins (ZDA) 1289 točk

2. Therese Johaug (Nor) 1065

3. Astrid Oeyre Slind (Nor) 1043

4. Victoria Carl (Nem) 1020

5. Kerttu Niskanen (Fin) 883

...

51. Anja Mandeljc (Slo) 141

67. Eva Urevc (Slo) 68

...

