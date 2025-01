Tia Janežič blestela v Planici

Planica je v minulih treh dneh gostila državno prvenstvo v šprintu in tekih na 10 oz. 20 kilometrskih razdaljah. Najboljši v državi za sezono 2024/25 so Tia Janežič (TSK JUB Dol pri Ljubljani), ki je dobila šprint in 20 km razdaljo, Anja Mandeljc (TSK Triglav Kranj) z zmago na 10 km, ter Anže Gros (Skike klub Slovenija) z zmago v šprintu, Valerii Gontar (NŠD Medvode) na 10 km in Miha Šimenc (TSK Logatec) na 20 km.