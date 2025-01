Therese Johaug s suvereno zmago v vodstvo, Anja Mandeljc 27.

Norvežanka Therese Johaug je zmagovalka šeste, predzadnje tekme novoletne turneje Tour de Ski smučarskih tekačic za svetovni pokal v Val di Fiemmeju. Na današnji 20-km preizkušnji v skiatlonu je za 30,6 sekunde ugnala Avstrijko Tereso Stadlober in rojakinjo Astrid Oeyre Slind. Edina Slovenka Anja Mandeljc je končala na 27. mestu.

Danes je bil v italijanski dolini Fiemme na sporedu skiatlon, tekačice so prvih 10 km opravile v klasičnem koraku, drugih deset pa v prostem. Johaug je bila po dobri polovici tekme razred zase in se odlepila najbližjim tekmicam, ki so v ciljnem sprintu obračunale šele po foto finišu. Drugo mesto je pripadlo Avstrijki Stadlober, tretje pa Slind. Zgolj desetinko več je na četrtem mestu zaostala Švedinja Ebba Andersson.

Šestintridesetletna Johaug je slavila prvič na letošnji turneji in tretjič v sezoni, v svetovnem pokalu je to zanjo 85. zmaga. Prav tako je to njena 15. zmaga na tekmah novoletne turneje, s čimer ima med tekmovalkami zdaj največ "etapnih" zmag. Pred tem si je številko delila s Poljakinjo Justyno Kowalczyk.

Johaug je zdaj, podobno kot njen rojak Johannes Hoesflot Klaebo pri moških, v vrhunski poziciji, da v nedeljo na zadnji tekmi turneje osvoji svojo četrto novoletno turnejo, s čimer bi se v tem pogledu na vrhu izenačila s Kowalczyk in Švicarjem Dariom Cologno.

Norvežanki Therese Johaug in Astrid Oeyre Slind. Foto: Guliverimage

Joahug prvič v rumenem

Johaug bo na zadnji "etapi" prvič letos v rumenem, pred Slind ima po novem 22 sekund prednosti. Branilka lanske skupne zmage, Američanka Jessie Diggins, danes peta, na tretjem mestu zaostaja že 1:47 minute. Vodilna Norvežanka bo ob tem še naprej obdržala vijolično majico najboljše na vzponih.

Sivo majico za najboljšo tekačico po točkah na sprintih je zadržala Nadine Fähndrich. Švicarka jo je po petkovi zmagi na sprintu prevzela od Finke Jasmi Joensuu, tudi danes pa je pri prvem vmesnem času, kjer so se delile točke, pobrala maksimalnih 15.

Anja Mandeljc 27.

Na startni listi ženske tekme je bilo danes le še 36 tekmovalk, tekmo jih je končalo 32. Med njimi na turneji še vztraja Mandeljc, medtem ko je Eva Urevc že odstopila. Mandeljc je danes nekaj časa tekla okoli dvajseterice, na koncu pa končala na 27. mestu z zaostankom 5:35,1 minute.

S tem je 25-letna Slovenka prišla do najboljše letošnje uvrstitve, prav tako pa je prvič na tej turneji prišla do točk svetovnega pokala, ki se na tekmah Toura delijo za prvih 30 mest. V seštevku turneje je Mandeljc na 30. mestu z zaostankom 15:48 minute.

V nedeljo sledi še zadnja tekma turneje, ko bo na vrsti 10-km preizkušnja s skupinskim startom, ki bo tekmovalce popeljala na tradicionalni zaključni vzpon na Alpe Cermis.

Izidi, skiatlon, 2 x 10 km: ženske:

1. Therese Johaug (Nor) 54:54,3

2. Teresa Stadlober (Avt) + 30,6

3. Astrid Oeyre Slind (Nor) 30,6

4. Ebba Andersson (Šve) 30,7

5. Jessie Diggins (ZDA) 55,0

6. Kerttu Niskanen (Fin) 2:06,2

...

27. Anja Mandeljc (Slo) 5:35,1 Novoletna turneja, vrstni red (6/7):

1. Therese Johaug (Nor) 3:11:00

2. Astrid Oeyre Slind (Nor) + 0:22

3. Jessie Diggins (ZDA) 1:47

4. Kerttu Niskanen (Fin) 2:27

5. Heidi Weng (Nor) 3:39

6. Teresa Stadlober (Avt) 3:45

...

30. Anja Mandeljc (Slo) 15:48

- odstopila od turneje: Eva Urevc (Slo) Vrstni red v svetovnem pokalu (14/31):

1. Jessie Diggins (ZDA) 884

2. Therese Johaug (Nor) 715

3. Victoria Carl (Nem) 696

4. Astrid Oeyre Slind (Nor) 621

5. Heidi Weng (Nor) 575

6. Jonna Sundling (Šve) 553

...

68. Eva Urevc (Slo) 54

93. Anja Mandeljc (Slo) 22

Preberite še: