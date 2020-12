"Ne, tega ne podpišem"

Konec tedna je bil zelo uspešen teden tudi za slovenske smučarje tekače. Za vrhunski rezultat sta poskrbeli Anamarija Lampič, ki je bila v šprintu druga, Eva Urevc pa je v finalu zasedla šesto mesto in izenačila svoj najboljši rezultat na tekmah svetovnega pokala. Ob teh rezultatih je bil zadovoljen tudi Nejc Brodar.

Zelo zadovoljen tudi z nastopi Eve Urevc

"Ana je potrdila, da je dobro pripravljena in da še zmeraj zna biti v pravem trenutku na pravem mestu, zato so njene stopničke zaslužene. Vesel sem za Evo (Urevc op. p.). Ne samo zaradi tega, ker je po poškodbi prišla nazaj, ampak ker je v četrtfinalu in polfinalu pokazala dva zelo suverena teka. Dejstvo je, da ji manjka nekaj ostrine za konec. Mislim, da bomo to dosegli, ko bo imela več štartov in ko bo njeno telo bolj navajeno na tekme. Vendarle je imela eno leto vmes premora," je bil zadovoljen tudi z nedeljsko predstavo deklet na razdalji, kjer je bila Lampičeva 14. Urevčeva pa 26.

"Nobena od njiju v nedeljo ni imela preveč svežih nog. Če rečemo, da je 10-kilometrska preizkušnja v prosti tehniki za Ano najslabša disciplina, je to zelo dober rezultat. Eva je morda začela nekoliko prehitro in na koncu je plačala davek. Tako kot v šprintu bo tudi na razdalji potrebovala kakšno tekmo več, da pride v ritem. Če bosta obe dekleti zdravi, se za nadaljevanje sezone nimamo kaj bati."

Foto: Vid Ponikvar

Manjka poškodovani Miha Šimenc, da bi povlekel moški voz

Nekoliko je za svojimi rezultati zaostal moški del ekipe. Janezu Lampiču je zmanjkala sekunda, da bi se v šprintu prebil v izločilne dvoboje, medtem ko sta Luka Markun in Vili Črv še mlada tekmovalca in se od njiju ne pričakuje veliko. Je pa Brodar priznal, da ekipi manjka poškodovani Miha Šimenc, ki bi pri moških povlekel slovenski voz.

Švicarski organizatorji so bili zelo dosledni, nihče ni bil ogrožen

Na tekmi svetovnega pokala ni bilo tekmovalcev iz Norveške, Švedske in Finske. Ti so namreč že kmalu po uvodni tekmi v Ruki dejali, da ne bodo tvegali okužbe s koronavirusom in bodo raje ostali doma. Brodar nam je v pogovoru zaupal, da so bili organizatorji v Davosu zelo dosledni in da v nobenem trenutku ni začutil, da bi bila katerakoli ekipa ogrožena ali izpostavljena. Prvi slovenski trener je povedal tudi svoje mnenje o odpovedi nastopov vodilnih nacij v teku na smučeh (Norveška, Švedska in Finska).

Nejc Brodar Foto: Sportida

"Zdaj si lahko vsak po svoje razlaga te poteze"

"Lahko povem, da ko smo iz Finske skozi Švedsko vozili v Davos … Na Švedskem te čudno gledajo, ko hodiš z masko. In če pogledamo pri Švedih, ko doma nimajo nobenega pravila, kar se tiče nošenja mask … Oni so se potem odločili, da ne bodo prišli v Davos. Sam menim, da imajo doma veliko večje možnosti, da se okužijo. Mislim, da so skandinavske reprezentance igrale bolj na karto, da bi ostali doma in da bi raje videli, da svetovnega pokala ne bi bilo. Svetovni pokal se je zgodil in bo tudi prihodnji teden v Dresdnu. Informacijo imam, da se Švedi vračajo, ko se bo začel Tour de Ski. Vemo, da se Tour začne v Švici, kjer bo približno isti protokol kot v Davosu. Zdaj si lahko vsak po svoje razlaga te poteze."

Prav tako tekmam v Davosu ne daje nič manj vrednosti, potem ko tam ni bilo nekaterih najboljših tekmovalk in tekmovalcev. Ker Skandinavcev ni bilo, meni, da so imeli preostali še dodaten motiv na štartu. Da bi rekel, da so Anine stopničke ali Evino finale manj vredni ... Ne, tega ne podpišem nikoli," je bil jasen Brodar, ki se že veseli tekem prihodnji konec tedna, ko bodo tekme v nemškem Dresdnu.

Anamarija Lampič je bila v soboto v šprintu druga. Foto: Gian Ehrenzeller)/Keystone via AP, Guliverimage

Ne želi biti preveč zahteven, a stvari so jasne

Tam bo v soboto na sporedu šprint v prosti tehniki, v nedeljo pa še ekipni šprint, kjer imata veliko možnosti tudi Anamarija Lampič in Eva Urevc. "Ne smem biti preveč zahteven, ampak mislim, da imamo trenutno eno najboljših dvojic v svetovnem pokalu. Vsaj po tekmi v Davosu sodeč. Naša naloga je, da punce pripravimo in da servis naredi smuči takšne, kot je treba," je zaključil slovenski trener.