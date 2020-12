Nova zmaga Američanke, Lampičeva z mešanimi občutki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski tek, Davos,10 km (Ž) in 15km (M)

Slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič je na tekmi za svetovni pokal v Davosu v Švici v teku na 10 km v prosti tehniki dan po drugem mestu v sprintu zasedla 14. mesto. Tako kot na sobotnem sprintu je zmagala Američanka Rosie Brennan, Lampičeva je zaostala minuto in 20,7 sekunde. Eva Urevc, druga Slovenka, je bila 26. (+2:03,9). V moški konkurenci so Rusi zasedli prva štiri mesta.

Drugo mesto je osvojila Rusinja Julija Stupak (+34,0), tretje pa Američanka Hailey Swirbul (+40,5). Brennanova je po dveh zaporednih slavjih v dveh dnevih prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku pokala, Lampičeva je napredovala na sedmo mesto.

Dan po njeni premierni zmagi v pokalu je Brennanova slavila še na razdalji in to prepričljivo, več kot pol minute je bila pred tekmicami. Američanke so dodobra izkoristile odsotnost treh skandinavskih tekaških velesil. V soboto je bila v sprintu peta, mesto pred Urevčevo, Sophie Caldowell Hamilton.

Anamarija Lampič je zasedla 14. mesto. Foto: Gulliver/Getty Images

Na 10 km pa je dvojno slavje ZDA preprečila Stupakova, med deseterico pa je bila še najboljša ameriška tekačica zadnjega obdobja Jessie Diggins. Tudi Rusija je imela trojico med deseterico, četrta je bila Natalija Neprjajeva, šesta pa Tatjana Sorina.

Brennanova se je zavihtela tudi na vrh skupnega seštevka po njenem najboljšem vikendu v karieri, v kateri je bila pred to sezono na zmagovalnem odru le dvakrat, obakrat v olimpijskem Lillehammerju, in sicer decembra lani in leta 2015. Eva Urevc je končala na 26. mestu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Lampičeva je bila najbližje vrhu po prvem merjenju časa, ko je bila po 2,2 km na 11. mestu, pozneje pa se je ves čas gubala okrog 14. mesta, ki ga je osvojila na koncu.

Urevčeva je dan po izenačenem najboljšem dosežku v karieri v pokalu v zadnjih dveh kilometrih pridobila eno mesto in zaključila kot 26.

Mešani občutki Lampičeve "Občutki so malce mešani. Bilo je dobro, malce pa tudi ni bilo dobro. Čutila sem posledice včerajšnjega sprinta. Res sem trpela že od starta, že na ogrevanju sem se počutila utrujeno, kar se je pokazalo tudi na tekmi. Sem zadovoljna, da sem prišla okrog, da sem to premagala in zdaj gremo naprej v Dresden," je tekmo strnila Lampičeva.

Aleksander Boljšunov je ugnal vso konkurenco. Foto: Guliverimage

Popolna ruska prevlada v moški konkurenci

Rus Aleksander Boljšunov je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku v Davosu v Švici na 15 km v prosti tehniki, za vodilnim v skupnem seštevku pa so bili še trije njegovi rojaki. Med 79 nastopajočimi je od Slovencev tekel le le Vili Črv in bil 61. (+3:54,9).

Boljšunov je zmagal prepričljivo, Andrej Melničenko je zaostal 32,2 sekunde, tretji je bil Artem Malcev (+39,5), četrti pa Ivan Jakimuškin (+46,1).

Izidi:

ženske, 10 km prosta tehnika:

1. Rosie Brennan (ZDA) 24:49,8

2. Julija Stupak (Rus) 34,0

3. Hailey Swirbul (ZDA) 40,5

4. Natalija Neprjajeva (Rus) 44,8

5. Teresa Stadlober (Avt) 46,8

6. Tatjana Sorina (Rus) 51,5

...

14. Anamarija Lampič (Slo) 1:20,7

26. Eva Urevc (Slo) 2:03,9

...



Skupni vrstni red (6):

1. Rosie Brennan (ZDA) 377

2. Tatjana Sorina (Rus) 318

3. Therese Johaug (Nor) 301

4. Natalija Neprjajeva (Rus) 239

5. Ebba Andersson (Šve) 203

6. Frida Karlsson (Šve) 188

7. Anamarija Lampič (Slo) 168

...

27. Eva Urevc (Slo) 50

